Χρήστος Χολίδης: Αυτό που πέρασα με τον κορωνοϊό ήταν απαράδεκτο

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Για τις δυσκολίες που πέρασε κατά την περίοδο της καραντίνας λόγω της πανδημίας μίλησε ο Χρήστος Χολίδης στο Love It της Ιωάννας Μαλέσκου.

Μεταξύ άλλων περιέγραψε και την περιπέτεια που βίωσε ο αγαπημένος του πατέρας καθώς και την δύσκολη, για τον ίδιο, περίοδο του κορωνοϊού.

“Σήμερα ο πατέρας μου είναι καλά αλλά κοντέψαμε να τον χάσουμε. Φοβόταν τον κορονοϊό, δεν ξέρω αν κάνει να τα λέμε αυτά, δεν πήγε στον γιατρό και χάσαμε τα νεφρά μας.

Ο γιατρός του, μάλιστα, ήταν ο πρώτος που μου στάθηκε και δόξα τον Θεό τώρα είναι καλά. Κάνει αιμοκάθαρση, είναι μια χαρά και βρίσκεται στο χωριό όπου και ξεκουράζεται” αποκάλυψε, αρχικά, Χρήστος Χολίδης.

“Του στέλνω την αγάπη μου. Θα σας πω και κάτι, μην σας τύχει ποτέ. Το πιο δύσκολο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ο πρώτος που μαθαίνει τα νέα.

Ο πρώτος ήμουν εγώ και έπρεπε μετά να το πλασάρω στον άλλον ώστε να καταλάβει ότι η ζωή θα είναι από δω και πέρα έτσι”.

“Αυτό που πέρασα εγώ με τον κορονοϊό ήταν απαράδεκτο. Δηλαδή δεν έχω λέξεις να το εξηγήσω, πέρασα πολύ άσχημα και ήθελα να βγω στον δρόμο να τρέχω.

Δεν μπορούσα καθόλου, ήμουν χάλια ψυχολογικά. Πέρασα και τον κορονοϊό, το πέρασα όντας εμβολιασμένος και την δεύτερη μέρα ήμουν μια χαρά αλλά η κλεισούρα και όλο αυτό δεν το μπορούσα καθόλου” συμπλήρωσε ο Χρήστος Χολίδης στο ψυχαγωγικό μαγκαζίνο της Ιωάννας Μαλέσκου στον ΣΚΑΪ.

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