Εύη Βατίδου: Δείχνει το πρόσωπό της μετά το μπότοξ – «Είναι σαν με τσίμπησε μια σκνίπα» (Video)

Μοιράζεται συχνά στιγμιότυπα της καθημερινότητάς της με τους διαδικτυακούς της φίλους, ενώ είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media.

Ο λόγος για την Εύη Βατίδου η οποία αφού έκανε μπότοξ, θέλησε να δείξει στην κάμερα τα αποτελέσματα.

Δημοσιεύοντας ένα βίντεο στο TikTok μέσα από το ιατρείο του δερματολόγου της, το πρώην μοντέλο δείχνει τα τσιμπήματα και τις κοκκινίλες που τις έχουν αφήσει οι ενέσεις.

«Λοιπόν γιατρέ, φαίνεται εδώ το μπότοξ που είναι σαν με τσίμπησε μια σκνίπα. Φαίνεται εδώ το που μου είπες τέσσερα εγώ είδα δύο… Δεν ξέρω, δεν ξέρω» λέει η Εύη Βατίδου στο γιατρό της με εκείνον να της απαντά: «Εγώ έκανα ότι μπορούσα».

Διαβάστε επίσης:

Χρήστος Χολίδης: Αυτό που πέρασα με τον κορωνοϊό ήταν απαράδεκτο

Άμπερ Χερντ: Η έπαυλη-«παλάτι» που έμενε κατά τη διάρκεια της δίκης – Πλήρωνε 22.500 δολ. τον μήνα! (Photos/Video)

Στα δικαστήρια Μπραντ Πιτ και Αντζελίνα Τζολί