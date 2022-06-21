Το νησί: Η σειρά συνεχίζεται και o Γιάννης Στάνκογλου δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία από τα γυρίσματα (Video/Photo)

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Την πρώτη φωτογραφία από τα γυρίσματα της συνέχειας της σειράς «Το Νησί» δημοσίευσε ο Γιάννης Στάνκογλου στον λογαριασμό του στο Instagram.

«Μια νύχτα του Αυγούστου, καλή μας αρχή» έγραψε ο ηθοποιός για λεζάντα κάτω από την λόγω φωτογραφία.

Βασισμένο και αυτή τη φορά σε βιβλίο της Βικτόρια Χίσλοπ, το έργο θα έχει τίτλο «Μια Νύχτα του Αυγούστου», ενώ ο Γιάννης Στάνκογλου θα επιστρέψει μέσα από τον ρόλο του Ανδρέα Βανδουλάκη.

Η υπόθεση της σειράς θα μας μεταφέρει στη δεκαετία του ’50 , τοποθετώντας στο επίκεντρό της τη δολοφονία μιας γυναίκας από τον σύζυγό της, όταν ο τελευταίος μαθαίνει ότι είχε εραστή της, τον καλύτερό του φίλο.

Πριν μερικές ημέρες, μάλιστα, ο Γιάννης Στάνκογλου, καλεσμένος στην εκπομπή «Μέρα Μεσημέρι με τη Μάριον», έδωσε μερικές λεπτομέρειες αναφορικά με το πώς θα εξελιχθεί η πλοκή.

«Στη συνέχεια της σειράς υπάρχει ο Ανδρέας Βανδουλάκης στη φυλακή για έξι χρόνια μετά τον φόνο της Άννας. Ξεκινάμε αυτή την Δευτέρα τα γυρίσματα. Τα περισσότερα θα είναι εδώ, υπάρχουν κάποια γυρίσματα και στην Κρήτη αλλά το δικό μου location είναι στη φυλακή οπότε και είναι όλο εδώ. Είναι πάρα πολύ ωραίο γραμμένο το σενάριο» είπε, ενώ αναφερόμενος στο νησί της Σπιναλόγκας και όσους βρίσκονταν εκεί, επισήμανε:

«Έχει κλείσει η Σπιναλόγκα αλλά θα υπάρχουν δυο, τρεις χαρακτήρες από το πρώτο “Νησί” που είναι στη συνέχεια σε κάποιο νοσοκομείο. Από όσο ξέρω θα δούμε και τον Τάσο Νούσια και πολλούς ηθοποιούς που ήταν στην πρώτη σειρά. Δεν θα είναι όμως η Κατερίνα Λέχου και ο Στέλιος Μάινας. Βέβαια και εγώ… πέθαινα στο παλιό Νησί αλλά βλέπουμε τώρα τον ήρωα λίγο πριν πεθάνει σε αυτά τα έξι χρόνια»

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