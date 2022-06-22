Κανείς δεν μπορεί να χαίρεται ή να εργαλειοποιεί τις τεταμένες ελληνοτουρκικές σχέσεις, την εμπόλεμη κατάσταση με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, την ενεργειακή και επισιτιστική κρίση που μαστίζει και θα μαστίζει την Ευρώπη και τον κόσμο για να εξυπηρετήσει μικροκομματικές σκοπιμότητες.

Σε αυτές τις συνθήκες οι πολιτικές δυνάμεις, τα κόμματα πρέπει να αποδείξουν ότι εχουν λύσεις και αποτελεσματικές, ρεαλιστικές προτάσεις για την επόμενη μέρα.

Ωστόσο, η κυβέρνηση της ΝΔ έχει ήδη αναλωθεί σε σειρά υποσχέσεων, με ορισμένους υπουργούς να κρατούν τα σκήπτρα, αλλά δυστυχώς με πενιχρά αποτελέσματα στην πράξη. Η αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ ζει ακόμη τις μέρες του 2015 θεωρώντας ότι η εξουσία θα έρθει στα χέρια τους “σαν ώριμο φρούτο”, με περίσσευμα λαϊκισμού και με ένδεια εκπροσώπησης των κοινωνικών ομάδων στους κόλπους του.

Κανείς από τους δυο δεν έχει αντιληφθεί την κρίσιμη συγκυρία. To ΠΑΣΟΚ έρχεται στο προσκήνιο δυναμικά καθώς πλέον η ιστορία δείχνει να αποκαθίσταται και σταδιακά αποτυπώνεται η πραγματικότητα που μας οδήγησε στην οικονομική κρίση, με τις ευθύνες των κυβερνήσεων της ΝΔ αλλά και με τις ψεύτικες ελπίδες της αριστεράς και της ακροδεξιάς συγκυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.

Η επαναφορά του ΠΑΣΟΚ δεν είναι απλώς το “πλήρωμα του χρόνου” ή η αναφορά σε ένα παρελθόν με έργα και προοδευτικές αλλαγές για την Ελλάδα που πλέον οι περισσότεροι παραδέχονται. Το ΠΑΣΟΚ αλλάζει και ακολουθεί το δρόμο των νέων προτεραιοτήτων με ραχοκοκκαλιά τις αρχές του σοσιαλισμού και της σοσιαλδημοκρατίας.

Η επαναφορά του ΠΑΣΟΚ στηρίζεται στη σταδιακή ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών και επενδύει συνεχώς στην αξιοπιστία και στην εντιμότητα που έχει ανάγκη η κοινωνία.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η οικοδόμηση, υπό όρους και προϋποθέσεις ενός σοβαρού προγραμματικού προοδευτικού σχεδίου διακυβέρνησης. Ενός προοδευτικού σχεδίου διακυβέρνησης που ούτε η ΝΔ ,ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα μπορούν να οργανώσουν καθώς αναλώνονται -για διαφορετικούς λόγους- σε στείρες αντιπαραθέσεις ξεπερασμένων εποχών και σε ένα αγώνα κατάκτησης απλώς της εξουσίας.

Οι πολίτες βρίσκονται σε μια μέγγενη με την ακρίβεια να μαστίζει τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να εξαθλιώνει μαζικά εργαζόμενους, ανέργους, νέους και νέες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το ένα δισεκατομμύριο ευρώ από τα έσοδα από τον μη προϋπολογισμένο ΦΠΑ που η κυβέρνηση της ΝΔ δεν αξιοποιεί για να μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Τα υπερκέρδη στους ηλεκτροπαραγωγούς έχουν απογειωθεί, τα υπερκέρδη στα καύσιμα και στο πετρέλαιο το ίδιο, αλλά η κυβέρνηση αδιαφορεί συστηματικά. Γιατί; Που είναι η δίκαιη κατανομή του κόστους και στους μεγάλους και στην κοινωνία και στο κράτος;

Η δεξαμενή του ανθρώπινου δυναμικού του ΠΑΣΟΚ ενισχύεται και διευρύνεται. Το στοίχημα είναι να τεθούν τώρα στο δημόσιο λόγο αξιόπιστες προτάσεις για την αναδιανεμητική πολιτική και την κοινωνική δικαιοσύνη, για μαζική εργασία, για την ισότητα των φύλων και την διαγενεακή αλληλεγγύη, για τη δημόσια υγεία και παιδεία, για όλα εκείνα που οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές κρύβουν τεχνηέντως «κάτω από το χαλί» στο όνομα της πανδημίας και της κρίσης.

Η χώρα έχει μεγάλα προβλήματα, αλλά έχει και ευκαιρίες που πρέπει να αξιοποιήσουμε με πρωταγωνιστές τους πολλούς και όχι τους λίγους.

*Η Ζέφη Δημαδάμα είναι Διδάσκουσα στο Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αντιπρόεδρος Γυναικών Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, Μέλος ΚΠΕ ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ

