ΕΛΛΑΔΑ

23.06.2022 09:46

Le Figaro: «Κομφετί» του Αιγαίου οι Λειψοί – «Ύμνοι» της γαλλικής εφημερίδας για το νησί των Δωδεκανήσων

LEIPSOI

Ως το «κομφετί» του Αιγαίου χαρακτηρίζει η γαλλική «Le Figaro» τους Λειψούς, λόγω των δεκάδων μικρών εξωτικών νησιών που είναι και το σήμα κατατεθέν τους.

Οι Λειψοί αποτελούν μια διακριτική και μυστική παρουσία στα Δωδεκάνησα όπου τα beach bar, οι οργανωμένες ξαπλώστρες και τα all inclusive ξενοδοχεία δεν έχουν καμία θέση, τονίζεται στο νέο ταξιδιωτικό άρθρο του δημοφιλούς Γαλλικού μέσου που δημοσιεύτηκε πρόσφατα.

Το αφιέρωμα «υμνεί» τις εξωτικές ομορφιές των Λειψών, τη φιλοσοφία του προορισμού γύρω από την οικολογία και τις δραστηριότητες στη φύση, ενώ δεν παραλείπει να κάνει ειδική αναφορά στη ξεχωριστή εκκλησία της Παναγιάς του Χάρου και τις παραδοσιακές εκδηλώσεις του Αυγούστου.

Τι λέει ο δήμαρχος

«Οι Λειψοί για τους επόμενους μήνες θα έχουν πληρότητα, κοντά στο 100%. Το πρόσφατο κάλεσμα μας που λέει «όχι» σε ξαπλώστρες και τεχνητές πολυτέλειες, όχι μόνο δεν αποθάρρυνε κάποιους, αλλά αντιθέτως ενίσχυσε το ενδιαφέρον του κόσμου για να ζήσει αυθεντικές εμπειρίες μακριά από υπερβολές», δήλωσε ο Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγγος.

Μάλιστα το τελευταίο διάστημα μία νέα τάση κάνει την εμφάνιση της με ολιγομελείς γάμους σε εξωτικά σημεία να τελούνται στο νησί της νύμφης Καλυψούς, χωρίς δαπανηρές δεξιώσεις. Πριν λίγες ημέρες, ο Δήμαρχος πάντρεψε τον Χάρη και τη Νάσια με μοναδική «διακόσμηση» το ηλιοβασίλεμα σε μία απέριττη τελετή που κατέληξε σε γλέντι μεταξύ όλων των παρευρισκομένων.

«Η ζήτηση για γάμους επανέρχεται λόγω της χαλάρωσης των περιορισμών. Ωστόσο όλο και περισσότερα νεαρά ζευγάρια αναζητούν στον τόπο μας κάτι ξεχωριστό χωρίς υψηλά κόστη και πολύμηνους προγραμματισμούς», εξηγεί ο δήμαρχος.

