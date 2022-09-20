Άρτα: Αστυνομικός σκύλος «ξετρύπωσε» τροποποιημένα, παραισθησιογόνα μανιτάρια που καλλιεργούσε φοιτητής (photos)

Με τη βοήθεια του αστυνομικού σκύλου, Ζύρα, οι αρχές εντόπισαν κρυμμένες ναρκωτικές ουσίες σε σπίτι 25χρόνου φοιτητή Πληροφορικής στην Άρτα.

Συγκεκρμένα, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών οι αστυνομικοί για πρώτη φορά κατάσχεσαν τροποποιημένα παραισθησιογόνα μανιτάρια που καλλιεργούσε ο 25χρόνος φοιτητής στο σπίτι του και διοχέτευε στην αγορά.

Ο αστυνομικός σκύλος Ζύρα κατά την έρευνα στο σπίτι υπέδειξε στους αστυνομικούς πού ήταν κρυμμένα τα ναρκωτικά, κάνοντας «σήμα» στον σύνοδο αστυνομικό.

Συγκεκριμένα από τον έλεγχο των αστυνομικών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, 5 κιλά και 819 γραμμάρια καλλιεργήσιμου μύκητα παραισθησιογόνου μανιταριού, με δραστική ουσία ψυλοκυβίνη, 2 κιλά και 595 γραμμάρια σπόρος μύκητα, 2 κιλά οργανικής ύλης, 36 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και δύο τρίφτες με υπολείμματα χασίς.

Παράλληλα βρέθηκαν, υδάτινο διάλυμα σπόρου με τον παραισθησιογόνο μύκητα ψυλοκυβίνη 12,5 ml σε σύριγγα 1 γρ κοκαΐνη και το χρηματικό ποσό τον 1.000 ευρώ.

Ο 25χρόνος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών Άρτας.

