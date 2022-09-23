Αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ έφτασε στη Νότια Κορέα – Επίδειξη δύναμης προς Πιονγκγιάνγκ

Αμερικανικό αεροπλανοφόρο κατέπλευσε στη Νότια Κορέα, για πρώτη φορά έπειτα από περίπου τέσσερα χρόνια, για να συμμετάσχει μαζί με νοτιοκορεατικά πολεμικά σε γυμνάσια, με το «βλέμμα» στην Βόρεια Κορέα.

Το USS Ronald Reagan και τα σκάφη συνοδείας του ελλιμενίστηκαν σε ναυτική βάση στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας.

Πρόκειται για τη σημαντικότερη δύναμη που έχει αναπτυχθεί ως τώρα στο πλαίσιο της νέας προσπάθειας της Ουάσινγκτον να διαθέτει περισσότερους «στρατηγικούς πόρους» (σ.σ. ο όρος αναφέρεται στη δυνατότητα χρήσης πυρηνικών όπλων) στην περιοχή για την αποτροπή της Βόρειας Κορέας.

Ο νέος πρόεδρος της Νότιας Κορέας, ο Γιουν Σοκ-γελ, θέλει να διεξάγονται περισσότερα κοινά γυμνάσια και άλλες επιδείξεις στρατιωτικής ισχύος προς την Βόρεια Κορέα.

Η Βόρεια Κορέα έχει προχωρήσει φέτος σε αριθμό-ρεκόρ οπλικών δοκιμών, καθώς οι συνομιλίες με σκοπό να εγκαταλείψει το πυρηνικό της οπλοστάσιο και την ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων, που κατέρρευσαν το 2019, δεν μοιάζει να υπάρχει καμία πιθανότητα να ξαναρχίσουν.

Αξιωματούχοι στην Ουάσινγκτον και στη Σεούλ λένε εδώ και μήνες πως η Πιονγκγιάνγκ ετοιμάζεται να προχωρήσει σε νέα δοκιμή πυρηνικού όπλου, που θα είναι η πρώτη από το 2017.

Η Βόρεια Κορέα χαρακτηρίζει τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια των ΗΠΑ και της Νότιας Κορέας πρόβες εισβολής στην επικράτειά της και απόδειξη της εχθρικής πολιτικής που ασκούν κατ’ αυτή Ουάσινγκτον και Σεούλ απέναντί της.

Η επίσκεψη στην Μπουσάν είναι η πρώτη αμερικανικού αεροπλανοφόρου στη Νότια Κορέα από το 2018.

Εκείνη τη χρονιά Ουάσινγκτον και Σεούλ μείωσαν δραστικά τις δραστηριότητες, καθώς βρίσκονταν σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Πιονγκγιάνγκ υιοθέτησε νόμο που της προβλέπει ότι θα εξαπολύσει προληπτικά πλήγματα με πυρηνικά όπλα σε περίπτωση που θεωρήσει πως απειλείται.

