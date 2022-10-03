search
ΔΕΥΤΕΡΑ 03.11.2025 20:00
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.10.2022 15:45

Προσάρτηση εδαφών από τη Ρωσία: «Θα ρωτήσουμε τους κατοίκους για τα σύνορα» λέει το Κρεμλίνο

03.10.2022 15:45
russia-1-new

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι τάσσεται υπέρ μιας “ισορροπημένης προσέγγισης” στο θέμα των πυρηνικών όπλων, κι όχι βάσει του συναισθήματος, μετά τη δήλωση σημαντικού συμμάχου του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος κάλεσε το σαββατοκύριακο τη Μόσχα να εξετάσει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει “πυρηνικό όπλο μικρής ισχύος” στην Ουκρανία.

Ερωτηθείς για τα σχόλια που έκανε ο Ραμζάν Καντίροφ, ο ηγέτης της Τσετσενίας, ο οποίος επέκρινε επίσης την ηγεσία του στρατού της Ρωσίας για αποτυχίες στο πεδίο της μάχης, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σημείωσε ότι αυτός έχει το δικαίωμα να εκφράζει τη γνώμη του, αλλά υπογράμμισε ότι η στρατιωτική προσέγγιση της Ρωσίας δεν θα πρέπει να καθοδηγείται από συναισθήματα.

Η βάση για οποιαδήποτε χρήση πυρηνικών όπλων από τη Ρωσία καθορίζεται από το πυρηνικό της δόγμα, επισήμανε επίσης ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Παράλληλα ο Πεσκόφ σημείωσε ότι το Κρεμλίνο θα ζητήσει τη γνώμη των κατοίκων που ζουν στις δύο από τις ουκρανικές περιοχές που προσάρτησε την περασμένη εβδομάδα, την Χερσώνα και τη Ζαπορίζια, όσον αφορά το πώς θα πρέπει να καθοριστούν τα σύνορά τους.

Θα συνεχίσουμε να διαβουλευόμαστε με τους ανθρώπους που ζουν σε αυτές τις περιοχές”, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Η Ρωσία προσάρτησε επισήμως τέσσερις ουκρανικές περιοχές την περασμένη εβδομάδα, αλλά καμία από αυτές δεν τελεί πλήρως υπό την κατοχή των δυνάμεων της Μόσχας.

Παράλληλα αναφερόμενος στο θέμα των διαρροών στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream στην Βαλτική, ο Πεσκόφ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ αύξησαν τις τιμές και τις πωλήσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) μετά τις διαρροές αερίου στους δύο υποθαλάσσιους αγωγούς.

Τον περασμένο μήνα εντοπίστηκαν συνολικά 4 διαρροές στους αγωγούς Nord Stream 1 και 2 στην Βαλτική κοντά στη Δανία και την Σουηδία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου σημείωσε ότι οι αγωγοί πρέπει να επισκευαστούν, αλλά ότι πρώτα θα πρέπει να γίνουν εκτιμήσεις για τον βυθό.


Διαβάστε επίσης:

Άλμπερτ Μπουρλά: Θετικός στον κορωνοϊό για δεύτερη φορά ο ισχυρός άνδρας της Pfizer

Βραβεία Νόμπελ: Στον γενετιστή Σβάντε Πάαμπο δόθηκε το Νόμπελ Ιατρικής

Monty Python: Η συγκλονιστική εξομολόγη του Eric Idle για τον καρκίνο – «Δεν είχα κλάψει μέχρι που μου είπαν ότι θα ζήσω»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vorizia
ΕΛΛΑΔΑ

Μακελειό στα Βορίζια: Επεκτείνονται οι έρευνες για τους τρεις καταζητούμενους – «Τα ανίψια μου απάντησαν στην προσπάθειά τους να αμυνθούν», λέει ο αδελφός της 56χρονης

HARBOR BROWN
LIFESTYLE

Stranger Things: H Μίλι Μπόμπι Μπράουν κατέθεσε μήνυση για παρενόχληση και εκφοβισμό εναντίον του Ντέιβιντ Χάρμπορ

ekloges-kalpi-1-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Alco: Στα τάρταρα οι θεσμοί, απώλειες η ΝΔ – Δεύτερο «κόμμα» με 21,5% οι αναποφάσιστοι, σχεδόν διπλασιάστηκαν μέσα σε 10 μήνες

ekav-new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: 33χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος στην αποθήκη του σπιτιού του

alzheimer
ΥΓΕΙΑ

Έρευνα: Το περπάτημα μπορεί να επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου Αλτσχάιμερ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kikilias_balatsinou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Χρόνια πολλά κορίτσι μου γλυκό»: Η ανάρτηση Κικίλια για τα γενέθλια της Τζένης Μπαλατσινού

xrimata_xristougenna_3110_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα

klisi new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πού θα δείτε αν έχετε «φάει» κλήση από τις νέες κάμερες - Πότε θα αρχίσουν να φαίνονται

vissi-vandi-new
LIFESTYLE

Γερμανού για Βίσση – Βανδή: Θέλω πάρα πολλά χρόνια να το πω και τώρα ήρθε η ώρα (Video)

vroxi-omprela
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχεται «διαβολοβδομάδα» με βροχές και πτώση θερμοκρασίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 03.11.2025 19:59
vorizia
ΕΛΛΑΔΑ

Μακελειό στα Βορίζια: Επεκτείνονται οι έρευνες για τους τρεις καταζητούμενους – «Τα ανίψια μου απάντησαν στην προσπάθειά τους να αμυνθούν», λέει ο αδελφός της 56χρονης

HARBOR BROWN
LIFESTYLE

Stranger Things: H Μίλι Μπόμπι Μπράουν κατέθεσε μήνυση για παρενόχληση και εκφοβισμό εναντίον του Ντέιβιντ Χάρμπορ

ekloges-kalpi-1-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Alco: Στα τάρταρα οι θεσμοί, απώλειες η ΝΔ – Δεύτερο «κόμμα» με 21,5% οι αναποφάσιστοι, σχεδόν διπλασιάστηκαν μέσα σε 10 μήνες

1 / 3