Προσάρτηση εδαφών από τη Ρωσία: «Θα ρωτήσουμε τους κατοίκους για τα σύνορα» λέει το Κρεμλίνο

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι τάσσεται υπέρ μιας “ισορροπημένης προσέγγισης” στο θέμα των πυρηνικών όπλων, κι όχι βάσει του συναισθήματος, μετά τη δήλωση σημαντικού συμμάχου του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος κάλεσε το σαββατοκύριακο τη Μόσχα να εξετάσει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει “πυρηνικό όπλο μικρής ισχύος” στην Ουκρανία.

Ερωτηθείς για τα σχόλια που έκανε ο Ραμζάν Καντίροφ, ο ηγέτης της Τσετσενίας, ο οποίος επέκρινε επίσης την ηγεσία του στρατού της Ρωσίας για αποτυχίες στο πεδίο της μάχης, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σημείωσε ότι αυτός έχει το δικαίωμα να εκφράζει τη γνώμη του, αλλά υπογράμμισε ότι η στρατιωτική προσέγγιση της Ρωσίας δεν θα πρέπει να καθοδηγείται από συναισθήματα.

Η βάση για οποιαδήποτε χρήση πυρηνικών όπλων από τη Ρωσία καθορίζεται από το πυρηνικό της δόγμα, επισήμανε επίσης ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Παράλληλα ο Πεσκόφ σημείωσε ότι το Κρεμλίνο θα ζητήσει τη γνώμη των κατοίκων που ζουν στις δύο από τις ουκρανικές περιοχές που προσάρτησε την περασμένη εβδομάδα, την Χερσώνα και τη Ζαπορίζια, όσον αφορά το πώς θα πρέπει να καθοριστούν τα σύνορά τους.

“Θα συνεχίσουμε να διαβουλευόμαστε με τους ανθρώπους που ζουν σε αυτές τις περιοχές”, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Η Ρωσία προσάρτησε επισήμως τέσσερις ουκρανικές περιοχές την περασμένη εβδομάδα, αλλά καμία από αυτές δεν τελεί πλήρως υπό την κατοχή των δυνάμεων της Μόσχας.

Παράλληλα αναφερόμενος στο θέμα των διαρροών στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream στην Βαλτική, ο Πεσκόφ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ αύξησαν τις τιμές και τις πωλήσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) μετά τις διαρροές αερίου στους δύο υποθαλάσσιους αγωγούς.

Τον περασμένο μήνα εντοπίστηκαν συνολικά 4 διαρροές στους αγωγούς Nord Stream 1 και 2 στην Βαλτική κοντά στη Δανία και την Σουηδία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου σημείωσε ότι οι αγωγοί πρέπει να επισκευαστούν, αλλά ότι πρώτα θα πρέπει να γίνουν εκτιμήσεις για τον βυθό.



