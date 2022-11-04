search
LIFESTYLE

04.11.2022 17:45

Γιάννης Σμαραγδής: Απάντησε στον «Ντάνο» – «Αν το είχες διαψεύσει από την αρχή θα είχαμε αποφύγει πικρίες και χαρακτηρισμούς»

04.11.2022 17:45
smaragdis_new

Μεγάλη κόντρα έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες, καθώς ο Γιάννης Σμαραγδής και ο Γιώργος Αγγελόπουλος έχουν έρθει αντιμέτωποι με φόντο την ταινία «Καποδίστριας».

Ο γνωστός σκηνοθέτης, επιθυμώντας να κλείσει το ζήτημα που ανέκυψε με την υπόθεση της μη συμμετοχής του «Ντάνου» στην ταινία προχώρησε στην παρακάτω δήλωση.

«Με ιδιαίτερη χαρά και ανακούφιση πληροφορήθηκα πως αναγνώρισες πως δεν σου έγινε από εμένα πρόταση να υποδυθείς τον Υψηλάντη στην ταινία ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ που ετοιμάζουμε, σε αντίθεση με εκείνους που το κυκλοφόρησαν και διαρρήγνυαν τα ιμάτιά τους περί του αντιθέτου» αναφέρει ο Γιάννης Σμαραγδής, στην δήλωσή του για τον Γιώργο Αγγελόπουλο.

«Μπαίνω στον πειρασμό να σου θυμίσω πως ως “δάσκαλος” σε παρότρυνα από τη πρώτη στιγμή να το διαψεύσεις. Αν το είχες κάνει τότε θα είχαμε αποφύγει πικρίες, πόνο και ανοίκειους χαρακτηρισμούς, όλοι μας. Ας είναι…» προσθέτει ο γνωστός σκηνοθέτης.

«Κε Αγγελόπουλε, επειδή δεν γνωρίζω πότε και αν τα μονοπάτια μας διασταυρωθούν, σου εύχομαι ανέσπερη και απίκραντη να είναι η ζωή σου και καλή επιτυχία στα καλλιτεχνικά σχέδιά σου» συνεχίζει. 

«Τώρα, γιατί έγινε όλο αυτό και ποιους τελικά εξυπηρετεί… είναι κάτι που μόνο ο μέλλοντας καιρός μπορεί να το φανερώσει» καταλήγει ο Γιάννης Σμαραγδής, στην ανακοίνωσή του. 

