15.11.2022 10:31

Oδηγούσε για 20 χρόνια χωρίς δίπλωμα: «Βιάζομαι, δεν έχω υπομονή» είπε για τις παραβάσεις που έκανε (Video)

15.11.2022 10:31
odigos new

Oχι μόνο οδηγούσε καθημερινά στους δρόμους της Αθήνας χωρίς καν να έχει πάρει δίπλωμα οδήγησης αλλά έκανε και του κόσμου τις παραβάσεις.

Ο ασυνείδητος οδηγός, που τον ανακάλυψε ρεπόρτερ του δελτίου ειδήσεων της τηλεόρασης  του Alpha, αποτελούσε καθημερινό κινούμενο κίνδυνο.

Το αξιοπερίεργο είναι ότι οδηγεί μια ολοκληρη 20ετία χωρίς να έχει πάρει δίπλωμα. Ναι, 20 χρόνια χωρίς να τύχει να τον σταματήσει ούτε μια φορά τροχονομος και να του ζητήσει το δίπλωμα οδήγησης.

Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε για τις παραβάσεις που έκανε, η δικαιοολογία που έδωσε ήταν αν μη τι άλλο εξοργιστική: «Βιάζομαι, δεν έχω υπομονή όταν οδηγώ», είπε.

Αξίζει να σημιεωθεί ότι όταν τελικά καταφεραν να τον εντοπίσουν οι αρχές ο συγκεκριμένος οδηγός φυλακίστηκε για ένα μήνα, καθώς δεν έδωσε καν το παρών στο δικαστήριο που έγινε.  

super market akriveia 876- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χωρίς τέλος η ακρίβεια που πνιγεί τα ελληνικά νοικοκυριά στη χώρα μας … Άλλωστε βοηθά τα δημόσια έσοδα

nafstathmos-salaminas
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Χειροπέδες σε δύο άτομα για κατασκοπεία, φωτογράφιζαν τον Ναύσταθμο

RAGES_TRENO
ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση τρένου με φορτηγάκι σε αφύλακτη διάβαση στο Σουφλί

palestine_2309_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Παλαιστίνη: Ποιες χώρες την αναγνωρίζουν και ποιες… το σκέφτονται – Τι σημαίνει η αναγνώριση ενός κράτους (videos)

F-35_new
ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνίες δεκάδων δισ. και κατασκευή εξαρτημάτων αεροσκαφών στην Τουρκία σχεδιάζει ο Ερντογάν ενόψει συνάντησης με Τραμπ

areios-pagos_2706_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: «Πόρτα» από τον Άρειο Πάγο στους συγγενείς για συνέχιση της ανάκρισης και εκταφή νεκρών – Ρήγμα στην κυβέρνηση για Ρούτσι  

DUA LIPA
LIFESTYLE

Η Dua Lipa απολύει τον ατζέντη της λόγω εκστρατείας κατά του φιλοπαλαιστινιακού συγκροτήματος Kneecap

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης - Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

podo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

tzokovits kallimarmaro 888 – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αποθεώνει το Καλλιμάρμαρο ο Τζόκοβιτς: «Το πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο»

