Oδηγούσε για 20 χρόνια χωρίς δίπλωμα: «Βιάζομαι, δεν έχω υπομονή» είπε για τις παραβάσεις που έκανε (Video)

Oχι μόνο οδηγούσε καθημερινά στους δρόμους της Αθήνας χωρίς καν να έχει πάρει δίπλωμα οδήγησης αλλά έκανε και του κόσμου τις παραβάσεις.

Ο ασυνείδητος οδηγός, που τον ανακάλυψε ρεπόρτερ του δελτίου ειδήσεων της τηλεόρασης του Alpha, αποτελούσε καθημερινό κινούμενο κίνδυνο.

Το αξιοπερίεργο είναι ότι οδηγεί μια ολοκληρη 20ετία χωρίς να έχει πάρει δίπλωμα. Ναι, 20 χρόνια χωρίς να τύχει να τον σταματήσει ούτε μια φορά τροχονομος και να του ζητήσει το δίπλωμα οδήγησης.

Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε για τις παραβάσεις που έκανε, η δικαιοολογία που έδωσε ήταν αν μη τι άλλο εξοργιστική: «Βιάζομαι, δεν έχω υπομονή όταν οδηγώ», είπε.

Αξίζει να σημιεωθεί ότι όταν τελικά καταφεραν να τον εντοπίσουν οι αρχές ο συγκεκριμένος οδηγός φυλακίστηκε για ένα μήνα, καθώς δεν έδωσε καν το παρών στο δικαστήριο που έγινε.

Διαβάστε επίσης

Καρδίτσα: Πέρασε τον φίλο του για… αγριογούρουνο και τον σκότωσε

Έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη: Eπιστρέφει στη Θεσσαλονίκη η 26χρονη Ελληνίδα που τραυματίστηκε (Video)

Ελένη Τοπαλούδη: Δρόμος στο Διδυμότειχο παίρνει το όνομά της