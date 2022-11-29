search
ΕΛΛΑΔΑ

29.11.2022 17:44

Εντυπωσιακό θέαμα στην Εύβοια: Σμήνος από εκατοντάδες ψαρόνια ξαναζωντάνεψε τον… Χίτσκοκ (Video)

psaronia_new

Ένα εντυπωσιακό βίντεο από εκατοντάδες ψαρόνα στην Εύβοια θύμισε σκηνή από την ταινία θρίλερ του Άλφρεντ Χίτσκοκ «Τα πουλιά».

Μάλιστα, ένας οδηγός απαθανάτισε με το κινητό του, το τεράστιο σμήνος από ψαρόνια, να έχουν κάνει «κατάληψη» στο δρόμο.

Όταν τα ψαρόνια αποφάσισαν να φύγουν μαζικά, σχεδόν κάλυψαν με τη σκιά που δημιούργησαν το πλάτος του οδοστρώματος.

Για όσους δεν το γνωρίζουν το ψαρόνι είναι είδος πουλιού που ανήκει στο γένος Στούρνος, που ανήκει στην οικογένεια Sturnidae.

Στην Ελλάδα έρχονται τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο γιατί αυτή η εποχή για τα ψαρόνια είναι η κατάλληλη επειδή δεν τους αρέσει η ζέστη, αλλά ούτε και το πολύ κρύο.

