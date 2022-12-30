search
ΥΓΕΙΑ

30.12.2022 18:37

Αλκοόλ: Το κόλπο για να «γλιτώσετε» το hangover

Έντονος πονοκέφαλος, κόπωση, ναυτία και αφυδάτωση, είναι μερικές από τις παρενέργειες που μας θυμίζουν ότι το παρακάναμε το προηγούμενο βράδυ.

Σύμφωνα με την γιατρό Anita Raja, με έδρα το Μπέρμιγχαμ, μπορείτε να αποφύγετε το hangover κάνοντας ορισμένα πράγματα πριν και μετά την κατανάλωση αλκοόλ.

H Dr. Raja εξηγεί: «Το hangover είναι δυσάρεστο και μπορεί να σας προκαλέσει πονοκεφάλους, ζάλη, ναυτία, κούραση και αφυδάτωση. Κύριος ένοχος γι’ αυτά τα συμπτώματα είναι η αλκοόλη (αιθανόλη) η οποία μετατρέπεται στον οργανισμό μας σε μια χημική ουσία που ονομάζεται ακεταλδεΰδη».

Σύμφωνα με την ειδικό, δύο είναι τα βασικά λάθη που κάνουν οι άνθρωποι πριν πιουν:

Το πρώτο είναι ότι πίνουν με άδειο στομάχι και το δεύτερο ότι δεν πίνουν αρκετό νερό.

Η Dr Raja τονίζει: «Ποτέ μην βγαίνετε έξω για να πιείτε με άδειο στομάχι. Είναι σημαντικό να φάτε κάτι ελαφρύ πριν βγείτε έξω, όχι όμως πικάντικο, καθώς μπορεί να βλάψει περαιτέρω το βλεννογόνο του στομάχου».

Η γιατρός συνιστά να τρώτε ένα γιαούρτι πριν την κατανάλωση αλκοόλ, το οποίο αποτελεί «εξαιρετική επένδυση για το στομάχι».

Δεύτερον, λέει η Dr Raja, πρέπει να πίνετε άφθονο νερό πριν και κατά την κατανάλωση αλκοόλ.

Οι ειδικοί προτρέπουν να πίνουμε 6-8 ποτήρια νερού την ημέρα, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για να μην νιώθουμε αφυδατωμένοι την επόμενη μέρα.

Λάβετε υπόψη ότι μπορεί να χρειαστούν έως και 24 ώρες για να συνέλθετε από το hangover.

Το NHS συνιστά να μην πίνετε περισσότερες από 14 μονάδες αλκοόλ την εβδομάδα σε τακτική βάση.

Αυτό ισοδυναμεί με έξι ποτήρια μπίρας ή 10 μικρά ποτήρια κρασιού.

Να θυμάστε τέλος ότι η συστηματική κατανάλωση αλκοόλ, μπορεί να γίνει επιβλαβής για την υγεία σας.

Πηγή: mirror.co.uk/onmed.gr

