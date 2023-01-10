Αυστραλία: Αλεξιπτωτιστές έζησαν στιγμές τρόμου όταν δεν άνοιξε το αλεξίπτωτο τους – Σώθηκαν από το εφεδρικό

Συγκλονίζει βίντεο που αποτυπώνει τη στιγμή όπου δύο αλεξιπτωτιστές πέφτουν αβοήθητοι στο κενό αφού το αλεξίπτωτό τους δεν άνοιξε.

Τα τρομακτικά πλάνα δείχνουν το αλεξίπτωτό τους να παρασύρεται στον αέρα καθώς οι δύο αλεξιπτωτιστές οδεύουν προς το έδαφος στην Σάνσαιν Κοστ του Κουίνσλαντ την Τρίτη.

Πολίτες που βρίσκονταν στην παραλία παρακολουθούσαν με τρόμο αναμένοντας το χειρότερο, σύμφωνα με την Daily Mail.

Ωστόσο, οι δύο αλεξιπτωτιστές σώθηκαν από θαύμα καθώς το εφεδρικό τους αλεξίπτωτο άνοιξε καθώς προσέγγιζαν το έδαφος.

«Τι συμβαίνει;» ακούγεται ένας άντρας να λέει στο βίντεο. «Αυτό δεν φαίνεται καλό», απαντά ένας άλλος.

«Να τρέξουμε στην παραλία;» ρωτάει ο πρώτος. «Νομίζω ότι πρέπει», λέει ο άλλος.

Οι δύο άντρες έτρεξαν προς την παραλία σε μια προσπάθεια να βοηθήσουν τους αλεξιπτωτιστές.

Για καλή τους τύχη δεν τραυματίστηκαν καθώς προσγειώθηκαν στην άμμο.

