18.02.2023

Ακρίβεια: Στα ύψη βασικά τρόφιμα, με τους καταναλωτές ν’ «ασφυκτιούν» – Πότε έρχεται το ανανεωμένο «Καλάθι του Νοικοκυριού» (Video)

18.02.2023 08:01
Super-Market_new

Με την ακρίβεια και τις αυξήσεις στα τρόφιμα να έχουν τέλος, οι καταναλωτές συνεχίζουν να ασφυκτιούν.

Κρέατα, ψωμί και δημητριακά εμφανίζονται αυξημένα κατά περίπου 20% σε σχέση με πέρυσι.

Μέσα σε αυτό το κλίμα και ύστερα από απανωτές καταγγελίες για αισχροκέρδεια, το υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε πρόστιμα ύψους 375.000 ευρώ σε μεγάλες αλυσίδες Σούπερ-Μάρκετ για παραβίαση του νόμιμου ποσοστού κέρδους, ενώ υπήρξαν και προϊόντα με άλλες τιμές στο ράφι και άλλες στο ταμείο.

«Την τελευταία περίοδο που κάνουμε τους ελέγχους περί αισχροκέρδειας έχουμε πάνω από 4.000 ελέγχους και έχουμε πάλι πάνω από 3 εκατ. ευρώ σε πρόστιμα. Άρα προφανώς υπήρχαν έλεγχοι και συνεχίζουν να υπάρχουν», δήλωσε χαρακτηριστικά στο OPEN ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Σωτήρης Αναγνωστόπουλος.

«Ανάσα» το «Καλάθι του Νοικοκυριού»;

Τα προϊόντα στο «Καλάθι του Νοικοκυριού» θα φτάσουν συνολικά τα 60, ενώ το «Καλάθι της Σαρακοστής» ξεκινά από τις 22 Φεβρουαρίου.

Συγκεκριμένα, στο «Καλάθι του Νοικοκυριού» προστίθενται περισσότερα όσπρια, νωπό μοσχάρι, κοτόπουλο, γάλα υψηλής παστερίωσης, λευκό τυρί και σοκολάτες.

Στο «Καλάθι της Σαρακοστής» θα περιλαμβάνονται ο χαλβάς, νηστίσιμες σαλάτες και κατεψυγμένα θαλασσινά.

