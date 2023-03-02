Βούλα Πατουλίδου για τραγωδία στα Τέμπη: «Στον φόβο για τα σπλάχνα μας είμαστε όλοι ίσοι»

Συγκλονισμένη η χρυσή Ολυμπιονίκης Βούλα Πατουλίδου, με την ανείπωτη τραγωδία στα Τέμπη, μετά τη σύγκρουση των τρένων.



Η Βούλα Πατουλίδου, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μήνυμα για την τραγωδία





«Να λαχταράς κάθε φορά που το παιδί σου ανοίγει την πόρτα να βγει απ’ το σπίτι και να σου φέρνουν τα μαύρα μαντάτα. Αυτή τη στιγμή κάποιες οικογένειες ζουν στην κόλαση. Στον φόβο για τα σπλάχνα μας είμαστε όλοι ίσοι. Στον πόνο των ανθρώπων όμως που έχασαν τα παιδιά τους πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι με σεβασμό και να απαιτήσουμε απόδοση ευθυνών ενωμένοι».

