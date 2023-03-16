JP Morgan: Ποια τράπεζα μπορεί να δώσει τη λύση στο πρόβλημα της Credit Suisse – Τα 3 σενάρια διάσωσής της

Οι μπελάδες της Credit Suisse Group είναι πιθανό να τελειώσουν με την εξαγορά της ελβετικής τράπεζας, σύμφωνα με αναλυτές της JPMorgan Chase & Co. Ομάδα αναλυτών υπό τον Κίαν Αμπουχοσέιν , παρουσίασε τα πιθανά σενάρια για το μέλλον της ελβετικής τράπεζας, με πιο πιθανή να θεωρείται η εξαγορά της από την UBS Group AG.

Το ζήτημα δεν είναι η κεφαλαιακή θέση της Credit Suisse, αλλά «η κατάσταση ως προς την εμπιστοσύνη της αγοράς» αναφέρει σε σχετική έκθεση ο επικεφαλής των αναλυτών της JPMorgan Chase & Co. Ο Κίαν Αμπνουχοσέιν είχε προειδοποιήσει από τον περασμένο μήνα ότι επιδεινωνόταν ταχύτερα του αναμενομένου η κατάσταση της τράπεζας και έκτοτε η αξία των μετοχών της έχει υποχωρήσει κατά 26%.

Τα σενάρια για την τύχη της ελβετικής τράπεζας, σύμφωνα με την ομάδα αναλυτών της JPMorgan είναι:

–Η εξαγορά της, πιθανά από την UBS

Δεδομένης της συγκέντρωσης της αγοράς μεταξύ των δύο τραπεζικών ιδρυμάτων μετά από μία εξαγορά πιθανώς θα ακολουθούσε η απορρόφηση ή απόσχιση της ελβετικής τράπεζας, αξίας 10 δισεκατομμυρίων ελβετικών φράγκων.

–Η αναδιάρθρωση με την πλάτη της κεντρικής τράπεζας

Η κεντρική τράπεζα της Ελβετίας έχει δώσει εγγυήσεις για τις καταθέσεις, δίνοντας στην Credit Suisse χρόνο για αναδιάρθρωση. Άγνωστο όμως είναι πως θα αντιδράσουν οι σημερινοί μέτοχοι.

–Η προσέγγιση της αυτοϊασης του προβλήματος

Κάτι τέτοιο θα προϋπέθετε το κλείσιμο της επενδυτικής τράπεζας, αλλά μπορεί να μην αποδειχτεί επαρκές μέτρο για να κατευνασθούν οι ανησυχίες της αγοράς.

Η σύνδεση με την UBS είναι επιλογή που συζητήθηκε στις συνομιλίες της Credit Suisse με τις ελβετικές αρχές για τους τρόπους σταθεροποίησης της τράπεζας, σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση του θέματος. Ο CEO της UBS, Ραλφ Χάμερς αρνήθηκε να απαντήσει σε «υποθετικές» ερωτήσεις για την Credit Suisse.

Σε μέμο προς το προσωπικό ο CEO της Credit Suisse, Ούρλιχ Κέρνερ ανέφερε ότι η τράπεζα θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στο δικό της σχέδιο ανάκαμψης.

Αναλυτές της KBW υποστήριξαν επίσης την άποψη ότι η Credit Suisse οδηγείται προς μία ευρεία αναδιάρθρωση. Οι ίδιοι θεωρούν ότι η διάσπαση του τραπεζικού ομίλου είναι το πιθανότερο αποτέλεσμα και οι περαιτέρω πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων «θα απλοποιήσουν την τράπεζα».

Από την άλλη πλευρά, αναλυτές της Bank of America Corp. Εκτιμούν ότι η υποστήριξη που πρόσφερε στην Credit Suisse η κεντρική τράπεζα της Ελβετίας είναι ένα σαφές μήνυμα ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί στην υφιστάμενη δομή της.

