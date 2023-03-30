Συναγερμός στη Μινεσότα: Τρένο που μετέφερε αιθανόλη εκτροχιάστηκε και τυλίχτηκε στις φλόγες – Εκκενώθηκαν σπίτια (Video)

Μεγάλη κινητοποίηση των αρχών ασφαλείας στην πόλη Ρέιμοντ στη Μινεσότα των ΗΠΑ όταν τρένο με 22 βαγόνια που μετέφερε εύφλεκτα χημικά εκτροχιάστηκε και έπιασε φωτιά, στη μία τα ξημερώματα τοπική ώρα.

Οι κάτοικοι της περιοχής κοντά στο σημείο του εκτροχιασμού υποχρεώθηκαν μέσα στη νύχτα να εκκενώσουν τα σπίτια τους σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου λόγω της αιθανόλης που εκλύεται στην ατμόσφαιρα.

Στην περιοχή βρίσκεται και ο αμερικανικός Ερυθρός Σταυρός για να στήσει σκηνές για τους ανθρώπους που έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους και να τους παρέχει τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης.

Σύμφωνα με το CNN, το τρένο που εκτροχιάστηκε στη Μινεσότα μετέφερε αιθανόλη και σιρόπι καλαμποκιού, μεταξύ άλλων εμπορευμάτων. Η αιθανόλη είναι μια ιδιαίτερα εύφλεκτη χημική ουσία, η έκθεση στην οποία μπορεί να οδηγήσει σε βήχα, ζάλη, αίσθηση με κάψιμο στα μάτια, υπνηλία και απώλεια των αισθήσεων.

Οι δυνάμεις ασφαλείας και οι εργαζόμενοι του σιδηροδρόμου έχουν σπεύσει στο σημείο, ενώ η αστυνομία έχει κλείσει τους γύρω δρόμους, λόγω της αιθανόλης στην ατμόσφαιρα.

