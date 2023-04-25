Πέτρου Ράλλη: Σοβαρό τροχαίο με ανατροπή ΙΧ και απεγκλωβισμό της οδηγού (Video) 

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στην οδό Πέτρου Ράλλη, στην Αθήνα.

Ένα όχημα, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ανετράπη τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης στην οδό Πέτρου Ράλλη.

Το ΙΧ προσέκρουσε στα κιγκλιδώματα, στην άνοδο της οδού, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και εκεί ανετράπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή οδηγός απεγκλωβίστηκε από το αναποδογυρισμένο όχημα από την Πυροσβεστική που έσπευσε στο σημείο.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δεν κινδυνεύει η ζωή της.

Στο ρεύμα προς Αθήνα, λίγο μετά τη διασταύρωση της Πέτρου Ράλλη με τη Θηβών, για ώρα υπήρχε δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων λόγω του τροχαίου.

