25.04.2023 22:06

Τζώρτζια Κεφαλά: Υποψήφια στις εκλογές 2023 με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

25.04.2023 22:06
kefala
Facebook Τζώρτζια Κεφαλά

Την απόφασή της να κατεβεί υποψήφια στις επερχόμενες εθνικές εκλογές ανακοίνωσε η Τζώρτζια Κεφαλά, frontwoman των Μπλε.

Η γνωστή τραγουδίστρια με βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook γνωστοποίησε την πρόθεσή της να είναι υποψήφια στις εκλογές.

«Έχω κάτι να σας πω. Αποφάσισα, επειδή κουράστηκα και έχω ζήσει πάρα πολλά πράγματα τα τελευταία 3-4 χρόνια που αφορούν στη ζωή των καλλιτεχνών, στη ζωή του βαφτισιμιού μου που «έφυγε» από παραλείψεις και ασυνεννοησίες… όλη αυτή η ανημπόρια να λειτουργήσουν απλά πράγματα και όλη αυτή η μοιρολατρία… ακόμα κι αυτό με έχει κουράσει πάρα πολύ», ανέφερε αρχικά στο μήνυμά της η Τζώρτζια Κεφαλά.

«Τι λέτε λοιπόν να βάλουμε λίγο rock ‘n’ roll στη Βουλή;»

«Οπότε αποφάσισα, φίλοι μου, να δράσω και να ενωθώ με ένα άλλο κορίτσι που μου λένε ότι μου μοιάζει λίγο ενεργειακά… πάντως βρίσκω ότι είναι ένας άνθρωπος πολύ γλυκός, πολύ συνεπής, που τηρεί τον λόγο του, που έχει πάρα πολύ διάθεση να παλέψει για τους άλλους. Αυτός ο άνθρωπος είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου», αποκάλυψε στη συνέχεια η τραγουδίστρια διευκρινίζοντας πως θα είναι υποψήφια με την «Πλεύση Ελευθερίας».

«Τι λέτε λοιπόν να βάλουμε λίγο rock ‘n’ roll στη Βουλή; Λίγο τούλι και αρβύλα, βρε αδερφέ… και συνέπεια όμως», είπε χαρακτηριστικά κλείνοντας το βίντεό της. 

