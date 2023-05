Το Νetflix ετοιμάζει τη δεύτερη σεζόν της ανθολογικής σειράς Monster η οποία παρουσιάζει τις ιστορίες αληθινών δολοφόνων. Μετά τον Τζέφρι Ντάμερ, η σειρά επικεντρώνεται στα διαβόητα αδέρφια Μενέντεζ.

Με τίτλο «Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story» το δράμα αληθινών εγκλημάτων θα εμβαθύνει στην ιστορία των δύο αδελφών που καταδικάστηκαν το 1996, για τις δολοφονίες των γονιών τους.

Η πραγματική υπόθεση έλαβε χώρα το 1989, όταν τα αδέλφια σκότωσαν τη μητέρα τους, Κίτι, και τον πατέρα τους, Χοσέ, στην έπαυλή τους στο Μπέβερλι Χιλς και στη συνέχεια εισέπραξαν την κληρονομιά τους. Τα αδέλφια ήταν 18 και 21 ετών κατά τη στιγμή της δολοφονίας.

From the creators of Monster comes the next chilling installment of the anthology series:



Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story. pic.twitter.com/metyCMecmQ