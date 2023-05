Ένα από τα πρόσωπα που θα παραστούν στη στέψη του βασιλιά Καρόλου είναι ο Αυστραλός τραγουδιστής της ροκ Νικ Κέιβ.

Η απόφασή του να παρευρεθεί στην στέψη του Κάρολου προκάλεσε αντιδράσεις από φανς του καλλιτέχνη και ο ίδιος ένιωσε την ανάγκη να υπερασπιστεί την εμφάνισή του εκεί, λέγοντας – εκτός των άλων – ότι πρόκειται για το πιο σημαντικό ιστορικό γεγονός στο Ηνωμένο Βασίλειο και ότι έχει «μία ανεξήγητη συναισθηματική σύνδεση με τη βασιλική οικογένεια».

Ο τραγουδιστής της ροκ αποκάλυψε ότι έχει λάβει πολλά εχθρικά μηνύματα για την υποτιθέμενη υποστήριξή του στη μοναρχία.

«Δεν είμαι φιλομοναρχικός, ούτε φιλοβασιλικός, ούτε ένθερμος ρεπουμπλικάνος για αυτό το θέμα. Επίσης δεν είμαι τόσο θεαματικά περίεργος για τον κόσμο και τον τρόπο που λειτουργεί, τόσο ιδεολογικά αιχμάλωτος, τόσο καταραμένα γκρινιάρης, ώστε να αρνηθώ μια πρόσκληση σε αυτό που μάλλον θα είναι το πιο σημαντικό ιστορικό γεγονός στο Ηνωμένο Βασίλειο της εποχής σου» έγραψε ο Κέιβ στο Red Hand Files απαντώντας στο ερώτημα θαυμαστή «γιατί θα παραστεί στην τελετή στέψης».

«Υποθέτω ότι αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι, πέρα από τις ατέρμονες, αλλά απαραίτητες συζητήσεις για την κατάργηση της μοναρχίας, διατηρώ μία ανεξήγητη συναισθηματική σύνδεση με τους βασιλείς – η παράξενη φύση τους, η βαθιά εκκεντρική φύση της υπόθεσης, η οποία αντικατοπτρίζει τόσο τέλεια το μοναδικό παράξενο της ίδιας της Βρετανίας».

Nick Cave finds he has to justify himself to strangers who decide they don't like his personal decisions, and (IMO) does it well: pic.twitter.com/tHDubld9G1