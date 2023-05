Ιστορικές ώρες ζει το Ηνωμένο Βασίλειο καθώς πριν από λίγο ο Κάρολος Γ’ στέφθηκε επίσημα ο 40ος μονάρχης της χώρας, οκτώ μήνες αφότου έγινε βασιλιάς.

Με μεγαλοπρέπεια ολοκληρώθηκε η τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου Γ’ και της βασίλισσας Καμίλα στο Αβαείο του Γουεστμίνστερ ενώπιον 2.200 ηγετών από όλο τον κόσμο και άλλων επισήμων.

Ο Κάρολος Γ’ έλαβε το χρίσμα και έγινε επισήμως ο 40ος βασιλιάς στο Αβαείο του Ουέστμινστερ, το οποίο έχει φιλοξενήσει όλες τις στέψεις από το 1066 όταν ενθρονίστηκε ο Γουλιέλμος Α’ της Αγγλίας μέχρι και σήμερα.

Ο Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπερι Τζάστιν Ουέλμπι τοποθέτησε το ηλικίας 360 ετών Στέμμα του Αγίου Εδουάρδου στο κεφάλι του Καρόλου Γ’ καθώς εκείνος καθόταν σε έναν θρόνο του 14ου αιώνα στο Αβαείο του Γουεστμίνστερ. Λίγο νωρίτερα, ο μονάρχης ορκίστηκε να υπηρετεί τους υπηκόους του και να προστατεύει την Εκκλησία της Αγγλίας της οποίας είναι ο ανώτατος ηγέτης.

Η Καμίλα, δεύτερη σύζυγος του Καρόλου μετά το διαζύγιό του από την πριγκίπισσα Νταϊάνα, στέφθηκε επίσης βασίλισσα στην ίδια τελετή, η οποία ξεκίνησε το μεσημέρι της Κυριακής στις 13:00 (σ.σ. ώρα Ελλάδας) και διήρκησε δύο ώρες. Υπενθυμίζετα ότι και για την 75χρονη βασίλισσα, είναι ο δεύτερος γάμος της αφού έχει χωρίσει από τον πρώτο της σύζυγο.

Ο βασιλιάς Κάρολος μετέβη στις 11:00 το πρωί (ώρα Ελλάδος) στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και λίγο πριν τις 13.00 έφθασε στο Αββαείο του Γουεστμίνστερ μαζί με τη βασίλισσα Καμίλα. Η πομπή πραγματοποιήθηκε μέσα στην υπερπολυτελή και ιστορική Πολιτειακή Άμαξα του Αδαμάντινου Ιωβηλαίου που την έσερναν έξι άλογα.

Έξω από το Αββαείο τους υποδέχθηκε ο προκαθήμενος της Αγγλικανικής Εκκλησίας Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπερι Τζάστιν Γουέλμπι, ενώ μπαίνοντας τους συνόδευαν ο πρίγκιπας Γουίλιαμ με την Κέιτ Μίντλετον. Ο πρίγκιπας Τζορτζ, δεύτερος στη διαδοχή του βρετανικού θρόνου, συνοδεύει τον παππού του.

Κι ενώ στο Λονδίνο είχε ήδη αρχίσει να βρέχει από το πρωί, την ίδια ώρα οι δρόμοι είχαν πλημμυρίσει από πολίτες. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο αριθμός των συγκεντρωμένων φτάνει τα 2 εκατ. ενώ αναμένεται να παρακολουθήσουν την τελετή πάνω από 100 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο.

Ο σχεδιασμός της τελετής στέψης του βασιλιά Καρόλου Γ’ έγινε με τέτοιον τρόπο ώστε να συνδυάσει το παραδοσιακό τελετουργικό, που χρονολογείται εδώ και σχεδόν μια χιλιετία, με τον πολυπολιτισμικό και πολυθρησκευτικό χαρακτήρα της σύγχρονης Βρετανίας, όπως επισημαίνουν τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Η σημερινή τελετή περιλάμβανε για πρώτη φορά τη συμμετοχή πνευματικών ηγετών από διαφορετικές θρησκείες με στόχο να αντανακλάται η ποικιλομορφία της σύγχρονης βρετανικής κοινωνίας.

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’, ο οποίος ως μονάρχης είναι ο επικεφαλής της Αγγλικανικής Εκκλησίας και φέρει τον τίτλο «Υπερασπιστής της Πίστεως», έχει εκφράσει επανειλημμένως την επιθυμία του να υπερασπιστεί όλες τις θρησκείες.

Λίγο νωρίτερα, ο πρίγκιπας Χάρι είχε εισέλθει μόνος στο Αββαείο του Γουεστμίνστερ με πολιτική περιβολή, αλλά φορώντας τα παράσημά του.

Prince Andrew is able to wear his Order of Garter robes as well and arrived with the other non-working royals. pic.twitter.com/HWGUlL4miZ

Από την άλλη, έντονες αποδοκιμασίες δέχτηκε ο πρίγκηπας Άντριου κατά την προσέλευσή του στο Αβαείο. Υπενθυμίζεται πως ο Άντριου έχει εκπέσει του τίτλου του λόγω της εμπλοκής του στο σεξουαλικό σκάνδαλο Επστάιν.

Στο Αβαείο του Γουέστμινστερ έφτασαν από το πρωί οι επίσημοι για να πρακολουθήσουν από κοντά την ιστορική στέψη του βασιλιά Καρόλου Γ.

Ανάμεσα στους 2.300 προσκεκλημένους βρίσκονται βασιλείς από όλο τον κόσμο, αρχηγοί κρατών και διασημότητες, όπως η βραβευμένη με Όσκαρ, Αγγλίδα ηθοποιός Έμα Τόμσον, ο Νικ Κέιβ, ο Δήμαρχος του Λονδίνου, Sadiq Khan.

Την επομένη της στέψης θα πραγματοποιηθεί ένα show στο οποίο θα συμμετάσχουν διάσημοι αστέρες της μουσικής βιομηχανίας, όπως η Katy Perry, ο Lionel Richie και οι Take That, ο Andrea Bocelli, η Freya Ridings, ο Ουαλός μπασοβαρύτονος Bryn Terfel και ο συνθέτης της soul Alexis French.

Συνολικά την εκδήλωση θα παρακολουθήσουν 20.000 άτομα που έχουν επιλεγεί μέσω κλήρωσης ενώ ανάμεσα στους επίσημα προσκεκλημένους είναι οι Tom Cruise, Joan Collins και Gatwa.

Νωρίτερα σήμερα η βρετανική αστυνομία συνέλαβε τον Γκρέιαμ Σμιθ, επικεφαλής της οργάνωσης κατά της μοναρχίας Republic, πριν από τη σημερινή τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της οργάνωσης.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας του Λονδίνου Μάρκ Ρόλεϊ προειδοποίησε χθες ότι θα υπάρχει «πολύ μικρή ανοχή για διατάραξη» στους δρόμους του κεντρικού Λονδίνου, όπου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν τη διαδικασία. Η αστυνομία δεν επιβεβαίωσε τη σύλληψη, λέγοντας ότι οι αρχές δεν κατονομάζουν άμεσα όσους συλλαμβάνονται.

#UK #London #Coronation



Anti-monarchists take to the streets while coronation happens in London. There is no symbolic monarchy, there is pure monarchy. my heart is with them 🤍 pic.twitter.com/Mx9r0uAU1G