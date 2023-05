«Τρομακτική στιγμή» κατά την τελετή στέψης του Καρόλου χαρακτηρίζει ο βρετανικός Τύπος την εικόνα του τρομαγμένου μαύρου αλόγου που κινήθηκε προς την πλευρά των θεατών.

Το άλογο ακολουθούσε την άμαξα του νέου μονάρχη κατά την επιστροφή στο παλάτι του Μπάκιγχαμ, όταν ξέφυγε από την πορεία κι έδειξε να πισωγυρίζει, έτοιμο να πέσει πάνω στο πλήθος των θεατών.

Ο αναβάτης, μέλος του βασιλικού ιππικού των Life Guards, προσπάθησε απεγνωσμένα να συγκρατήσει το άλογο. Θεατές διασκορπίστηκαν έντρομοι, πίσω από το οδόφραγμα καθώς είδαν το άλογο να έρχεται πάνω τους.

Footage shows the moment an out of control horse rammed into a crowd of people waiting along The Mall. #Coronation



