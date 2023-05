Μία άτυχη αλλά παράλληλα και αστεία στιγμή είχε κατά τη διάρκεια ενός ζωντανού δελτίου καιρού, η ρεπόρτερ Tyra Stowers.

Η δημοσιογράφος καιρού έχασε τα πατήματά της και έπεσε στο έδαφος καθώς έλεγε το ρεπορτάζ της..

Η… ανθεκτικότητα και η ψυχραιμία της Stowers «έλαμψαν» καθώς συνέχισε κανονικά το δελτίο.

Το περιστατικό συνέβη στη μέση της παρουσίασής της, αιφνιδιάζοντας τόσο τη Stowers όσο και τους τηλεθεατές. Σε αυτό το ταχέως εξελισσόμενο και υψηλής πίεσης περιβάλλον, τέτοια περιστατικά χρησιμεύουν ως υπενθύμιση των εγγενών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι πρέπει να παραμένουν ψύχραιμοι και προσαρμοστικοί.

Sometimes wet weather gets the best of us…😳🌧️



Our #9News reporter @tyra_stowers has taken a tumble halfway through her wet weather report.#9News pic.twitter.com/l83e52Qjp9