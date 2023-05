Η Μάργκοτ Ρόμπι και ο σύζυγός της Τομ Άκερλι, απολαμβάνουν μερικές στιγμές χαλάρωσης στη γενέτειρα της ηθοποιού την Αυστραλία.

Τη Δευτέρα 15 Μαίου, η 32χρονη σταρ του Χόλιγουντ επιφύλασσε μια έκπληξη στους θαμώνες μπαρ της Χρυσής Ακτής στο οποίο έπινε το ποτό της. Αποφάσισε για λίγη ώρα να αλλάξει επάγγελμα και να βρεθεί πίσω από την μπάρα σερβίροντας τους πελάτες!

Η Ρόμπι με λευκό πουκάμισο και χαλαρή διάθεση κερνούσε σφηνάκια τους τυχερούς θαμώνες και όπως είναι λογικό η στιγμή αυτή έγινε viral.

The last person you'd expect to see behind the bar in Burleigh is a Hollywood actress. ⭐️



That's exactly where Margot Robbie was at the weekend – giving people a taste of her new drop.@BonnellYasmin #9News pic.twitter.com/M0P3rmGBuY