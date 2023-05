SQL Search Query: SELECT wp_posts.* FROM wp_posts WHERE 1=1 AND ( ( YEAR( wp_posts.post_date ) = 2023 AND MONTH( wp_posts.post_date ) = 5 AND DAYOFMONTH( wp_posts.post_date ) = 18 ) ) AND wp_posts.post_name = 'nea-erithrea-neo-episodio-opadikis-vias-omada-25-atomon-epitethike-se-anilikous' AND wp_posts.post_type = 'post' ORDER BY wp_posts.post_date DESC

Νέα Ερυθραία: Νέο επεισόδιο οπαδικής βίας – Ομάδα 25 ατόμων επιτέθηκε σε ανήλικους | ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ

SQL Search Query: SELECT wp_posts.* FROM wp_posts WHERE 1=1 AND ( ( YEAR( wp_posts.post_date ) = 2023 AND MONTH( wp_posts.post_date ) = 5 AND DAYOFMONTH( wp_posts.post_date ) = 18 ) ) AND wp_posts.post_name = 'nea-erithrea-neo-episodio-opadikis-vias-omada-25-atomon-epitethike-se-anilikous' AND wp_posts.post_type = 'post' ORDER BY wp_posts.post_date DESC