Έχασε τα τρία παιδιά της που ήταν όλα γύρω στα 40 και για να μην καταρρεύσει έβαλε ως στόχο να ολοκληρώσει έναν «Ηράκλειο άθλο». Τα κατάφερε και μάλιστα επιτυγχάνοντας τον στόχο της συγκέντρωσε και 60 χιλιάδες λίρες, τις οποίες δωρίζει σε αντικαρκινικό ινστιτούτο.

Ο λόγος για την 85χρονη Μέιβις Πάτερσον, που στη Βρετανία την γνωρίζουν πλέον με το όνομα «Γιαγιά Μέιβ». Η σούπερ γιαγιά ξεκίνησε στις 29 Απριλίου για να καλύψει απόσταση 1000 μιλίων στην Σκωτία, με ποδήλατο και ολοκλήρωσε τον στόχο της στις 28 Μαϊου. Όταν έφτασε με επιτυχία στο τέρμα ξέσπασε σε κλάματα, μέσα στην αγκαλιά του εγγονού της, που την κέρασε ένα ποτήρι κόκκινο κρασί.

Η «γιαγιά Μέιβ» άρχισε την ποδηλατοπορεία από το Γκάλογουέι, ανέβηκε την δυτική ακτή, έφτασε μέχρι τη βόρεια Σκωτία κι από εκεί κατέβηκε κατά μήκος της ανατολικής ακτής για να επιστρέψει στο σημείο από όπου είχε ξεκινήσει. Στο τέρμα την περίμεναν εκατοντάδες άτομα που την χειροκρότησαν. Η ποδηλατοπορεία έγινε στη μνήμη των τριών παιδιών που έχασε και απέφερε το ποσό τον 59.186,11 λιρών, τα οποία η Μέιβις Πάτερσον δωρίζει στο ινστιτούτο Υποστήριξης Καρκινοπαθών Macmillan.

