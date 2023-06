Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε ένα ατύχημα κατά τη διάρκεια τελετής αποφοίτησης στην Ακαδημία της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ στο Κολοράντο.

Ο 80χρονος πρόεδρος σκόνταψε κι έπεσε. Στο πλευρό του έσπευσαν συνεργάτες του, οι οποίοι τον βοήθησαν να σηκωθεί. Ακολούθως ο Μπάιντεν περπάτησε μέχρι τη θέση του, χωρίς να δείχνει ότι χτύπησε σοβαρά.

