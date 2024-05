Η Ισπανίδα τενίστρια Πάουλα Μπαντόσα φέρεται να είναι το νέο φλερτ του Έλληνα τενίστα Στέφανου Τσιτσιπά.

Οι φήμες των τελευταίων ημερών θέλουν τους δύο τους να έχουν έρθει πολύ κοντά. Η Μπαντόσα τα τελευταία δύο χρόνια ήταν σε σχέση με τον Χουάν Μπετανκούρ, μοντέλο από την Κούβα, ο οποίος το τελευταίο διάστημα έχει σταματήσει να εμφανίζεται στα γήπεδα για να την υποστηρίξει.

Το περιοδικό Hola υποστηρίζει πως το ζευγάρι έχει πάρει χωριστούς δρόμους, με την Μπαντόσα να κάνει μια ανάρτηση στα social media όπου το διαψεύδει ενώ τη διέγραψε λίγες ώρες μετά. Από τότε δεν έχει διευκρινιστεί εάν οι φήμες χωρισμού αληθεύουν.

Αμφότεροι, ωστόσο, σταμάτησαν να ακολουθούν ο ένας τον άλλον στα social, αν και η Μπαντόσα στο Instagram εξακολουθεί να έχει μερικές φωτογραφίες μαζί του (είχε περισσότερες, αλλά τις διέγραψε).

Οι δύο τενίστες, Μπαντόσα και Τσιτσιπάς, ανέβασαν ταυτόχρονα κοινές τους φωτογραφίες στο Spotify. Αυτό έγινε γρήγορα αντιληπτό και οι ψίθυροι έγιναν πιο έντονοι τα τελευταία 24ωρα.

Στον λογαριασμό της Μπαντόσα επικρατεί ένας χαμός, με την ίδια να το διασκεδάζει, όπως φάνηκε και από ανάρτησή της στο Twitter.



«Περιμένω μπόνους από το Spotify μετά από αυτό», έγραψε χαρακτηριστικά.

Waiting for the Spotify bonus after that… 💚🤷‍♀️ @SpotifySpain

H Μπαντόσα εθεάθη σε ένα από τα παιχνίδια του Τσιτσιπά στο Roland Garros να φορά καπέλο και γυαλιά ηλίου, λίγο πάνω από το box της ομάδας του Ελληνα τενίστα, σε ένα ακόμη «σημάδι» που δείχνει πως η «φήμη» μπορεί να έχει βάση.

NOT us not noticing anything pic.twitter.com/iFGELmyxvf