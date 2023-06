Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο Νότινγχαμ, στην κεντρική Αγγλία, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς.

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι δύο άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί σε δρόμο στο κέντρο του Νότιγχαμ στις 4 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 6 το πρωί ώρα Ελλάδας).

Στη συνέχεια η αστυνομία έλαβε κλήση για ένα άλλο περιστατικό σε κοντινή περιοχή, όπου ένα φορτηγάκι προσπάθησε να παρασύρει τρεις ανθρώπους. Οι τρεις αυτοί άνθρωποι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.

Ακόμη ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός σε άλλο δρόμο, λίγο έξω από το κέντρο της πόλης.

«Είναι ένα φρικτό και τραγικό συμβάν, το οποίο κόστισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους», δήλωσε η επιθεωρητής της αστυνομίας Κέιτ Μέινελ.

«Πιστεύουμε ότι αυτά τα τρία περιστατικά συνδέονται και έχουμε συλλάβει έναν άνδρα. Η έρευνα βρίσκεται στα αρχικά της στάδια και ομάδα ντετέκτιβ εργάζεται για να διαλευκανθεί τι ακριβώς συνέβη», πρόσθεσε η ίδια.

Ένας 31χρονος άνδρας, ύποπτος για φόνο, έχει συλληφθεί και βρίσκεται υπό κράτηση.

Man arrested on suspicion of murder after three people killed in Nottingham, UK https://t.co/K3KOZUgQX4 June 13, 2023

Πολλοί δρόμοι είναι κλειστοί, η λειτουργία του τραμ της πόλης έχει ανασταλεί και οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν το κέντρο.

«Είναι πολύ νωρίς για να κάνουμε κάποιο σχόλιο για τα θύματα ή για την ακριβή φύση του περιστατικού», επεσήμανε η υπηρεσία ασθενοφόρων της περιοχής Ιστ Μίντλαντς.

‘We woke up this morning at 5:30am to what sounded like gunshots – we ran to the window and there was armed police coming out of an undercover car. The suspect was tasered and dragged out by them.’



An eyewitness shares his account of the ongoing serious incident in Nottingham. pic.twitter.com/xRfcaOnoAI — GB News (@GBNEWS) June 13, 2023

Μία αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο BBC ότι είδε ένα φορτηγάκι να πέφτει πάνω σε έναν άνδρα και μία γυναίκα. «Πήγαινε κατευθείαν πάνω σε αυτούς τους δύο ανθρώπους. Η γυναίκα έπεσε στο πεζοδρόμιο, ο άνδρας τινάχθηκε στον αέρα. Ακούστηκε ένας δυνατός κρότος. Εύχομαι να μην το είχα δει ποτέ, με έχει σοκάρει πραγματικά».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ ευχαρίστησε την αστυνομία και τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων για την αντίδρασή τους στο σοκαριστικό συμβάν στο Νότιγχαμ και πρόσθεσε ότι πρέπει να δοθεί στην αστυνομία ο χρόνος να κάνει τη δουλειά της.

I want to thank the police and emergency services for their ongoing response to the shocking incident in Nottingham this morning.



I am being kept updated on developments. The police must be given the time to undertake their work.



My thoughts are with those injured, and the… — Rishi Sunak (@RishiSunak) June 13, 2023

«Οι σκέψεις μου είναι με τους τραυματίες και τις οικογένειες και τους αγαπημένους όσων έχασαν τη ζωή τους», έγραψε στο Twitter.

«Σήμερα η πόλη μας ξύπνησε με φρικτά νέα», ανέφερε ο Άλεξ Νόρις βουλευτής από το Νοτιγχαμ στο Twitter. «Οι σκέψεις και οι προσευχές της κοινότητας μας είναι με τους πληγέντες».

