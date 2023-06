O Τομ Χόλαντ και η Ζεντάγια προστατεύουν τη σχέση τους κρατώντας τη μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του το Hollywood Reporter ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην αγαπημένη του λέγοντας ότι είναι σημαντικό είναι για αυτούς να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα «φώτα», αφού τη θεωρούν κάτι «ιερό» για αυτούς.

«Η σχέση μας είναι κάτι, για το οποίο είμαστε πολύ προστατευτικοί και θέλουμε να την κρατήσουμε όσο πιο ιδιωτική γίνεται, είναι κάτι ιερό για εμάς», είπε αρχικά ο Τομ Χόλαντ.

«Δεν θεωρούμε ότι χρωστάμε σε κανέναν, είναι δικό μας θέμα και δεν έχει καμία σχέση με την καριέρα μας», τόνισε στη συνέχεια.

Tom Holland Breaks Free: Talking Zendaya, ‘The Crowded Room’ and the Future of Spider-Man https://t.co/IGWmM32qgg