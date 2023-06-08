search
ΤΕΤΑΡΤΗ 15.07.2026 12:08
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.06.2023 11:39

Τομ Χόλαντ: Ο κινηματογραφικός Spider Μan κάνει διάλειμμα από την υποκριτική (photos)

08.06.2023 11:39
TOM HOLLAND

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Διάλειμμα ενός χρόνου από την υποκριτική θα κάνει ο Βρετανός ηθοποιός Τομ Χόλαντ (Tom Holland), όπως δήλωσε ο ίδιος σε συνέντευξή του στο Extra, αφού πέρασε «δύσκολες στιγμές» στον τελευταίο του ρόλο στη νέα σειρά της Apple TV και «λύγισε».

Ο Τομ Χόλαντ, γνωστός και από τους ρόλους του ως Spider-Man αλλά και Νέιθαν Ντρέικ στην ταινία Uncharted, πρωταγωνιστεί και υπογράφει την παραγωγή στη μίνι σειρά της Apple TV «The Crowded Room».

Η σειρά είναι εμπνευσμένη από την αληθινή ιστορία του Μπίλι Μίλιγκαν, που μετά τη σύλληψή του στα τέλη της δεκαετίας του 1970 για απαγωγή, βιασμό και ένοπλες ληστείες, και κατά την ψυχιατρική αξιολόγηση, διαγνώστηκε με 24 ξεχωριστές προσωπικότητες.

Η δίκη του στις 4 Δεκεμβρίου 1978 ήταν η πρώτη στην οποία κατηγορούμενος κρίθηκε αθώος παρά τα εγκλήματα που είχε διαπράξει, λόγω παραφροσύνης με βάση τη διασχιστική διαταραχή ταυτότητας.

«Δεν μου είναι άγνωστη η σκληρή δουλειά», είπε ο Τομ Χόλαντ. «Πάντα ζούσα με την ιδέα ότι η σκληρή δουλειά είναι καλή δουλειά. Από την άλλη, η σειρά με λύγισε. Ήρθε μια στιγμή που χρειαζόμουν ένα διάλειμμα και εξαφανίστηκα. Πήγα στο Μεξικό για μια εβδομάδα, σε μια παραλία και ηρέμησα. Τώρα παίρνω ένα χρόνο άδεια και αυτό είναι αποτέλεσμα του πόσο δύσκολη ήταν αυτή η σειρά», πρόσθεσε ο σταρ.

«Είμαι ενθουσιασμένος να δω πώς θα εξελιχθεί. Νιώθω ότι η σκληρή δουλειά μας δεν πήγε χαμένη».

Ο Τομ Χόλαντ πρωταγωνιστεί μαζί με τους Αμάντα Σέιφριντ (Amanda Seyfried), Σάσα Λέιν (Sasha Lane), Γουίλ Τσέις (Will Chase) και Χένρυ Άικενμπερι (Henry Eikenberry).

«Ήταν σίγουρα μια δύσκολη στιγμή», είπε ο διάσημος πρωταγωνιστής για τα γυρίσματα. «Εξερευνούσαμε ορισμένα συναισθήματα που σίγουρα δεν είχα ζήσει ποτέ σε συνδυασμό με το να είσαι παραγωγός και να αντιμετωπίζεις καθημερινά προβλήματα που προκύπτουν σε κάθε κινηματογραφικό πλατό. Ήταν ένα επιπλέον επίπεδο πίεσης».

Η νέα σειρά των 10 επεισοδίων θα κάνει πρεμιέρα στις 9 Ιουνίου.

Διαβάστε επίσης:

Τζένη Μπαλατσινού: «Ο χώρος της τηλεόρασης δεν υπάρχει για μένα» (Video)

Κιμ Κατράλ: «Προσπαθώ να καταπολεμήσω τη γήρανση με κάθε τρόπο» (photos)

Maestro: Νέες φωτογραφίες από τα γυρίσματα της αγαπημένης σειράς (photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump-diloseis
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Πώς τα… γύρισε ο Τραμπ με τα τέλη στο Ορμούζ μέσα σε ένα 24ωρο – Το μπάχαλο που θα προκαλούσε μια τέτοια κίνηση

panathinaikos-superbet-4
ADVERTORIAL

Ο Παναθηναϊκός και η Superbet παρουσίασαν τη νέα εποχή του Τριφυλλιού

kontou-maro-new
MEDIA

Μάρω Κοντού: Η τελευταία τηλεοπτική εμφάνιση και η συγκλονιστική συνέντευξη – «Τα έχω ζήσει όλα» (Videos)

MEIKOPOULOS -MAMOULAKIS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα – Ανεξαρτητοποιήθηκαν Μεϊκόπουλος και Μαμουλάκης

Renault-Clio-78-of-106
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η άπιαστη κατηγορία στις πωλήσεις Ιουνίου στην Ελλάδα – Είχε πάνω από το 55%

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sup
ΕΛΛΑΔΑ

Νεαρός στη Λήμνο πλήρωσε ακριβά το SUP: Του έβαλαν πρόστιμο 250 ευρώ

ERT NEW
MEDIA

Η ΕΡΤ ψάχνει παρουσιαστές ειδήσεων, δίνει 130.000 ευρώ - Στον αέρα δυο διαγωνισμοί, ο ένας για το κεντρικό δελτίο

thalasses_00
MEDIA

ΕΡΤ: Θα μεταδόσει εν τέλει τη νέα σεζόν της σειράς «Θάλασσες μάς χώρισαν»

peiraias
ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: «Πάγωσε» η γειτονιά από τις σπαρακτικές φωνές των γονιών του ζευγαριού που βρήκε τραγικό τέλος σε ΙΧ μέσα σε γκαράζ

paros
ΕΛΛΑΔΑ

Όταν η απαξίωση των εργαζομένων βαφτίζεται πολυτέλεια: Σερβιτόρος βούτηξε στη θάλασσα για να γεμίσει ποτήρια θαμώνων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 15.07.2026 12:08
trump-diloseis
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Πώς τα… γύρισε ο Τραμπ με τα τέλη στο Ορμούζ μέσα σε ένα 24ωρο – Το μπάχαλο που θα προκαλούσε μια τέτοια κίνηση

panathinaikos-superbet-4
ADVERTORIAL

Ο Παναθηναϊκός και η Superbet παρουσίασαν τη νέα εποχή του Τριφυλλιού

kontou-maro-new
MEDIA

Μάρω Κοντού: Η τελευταία τηλεοπτική εμφάνιση και η συγκλονιστική συνέντευξη – «Τα έχω ζήσει όλα» (Videos)

1 / 3