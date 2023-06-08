Τομ Χόλαντ: Ο κινηματογραφικός Spider Μan κάνει διάλειμμα από την υποκριτική (photos)

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Διάλειμμα ενός χρόνου από την υποκριτική θα κάνει ο Βρετανός ηθοποιός Τομ Χόλαντ (Tom Holland), όπως δήλωσε ο ίδιος σε συνέντευξή του στο Extra, αφού πέρασε «δύσκολες στιγμές» στον τελευταίο του ρόλο στη νέα σειρά της Apple TV και «λύγισε».

Ο Τομ Χόλαντ, γνωστός και από τους ρόλους του ως Spider-Man αλλά και Νέιθαν Ντρέικ στην ταινία Uncharted, πρωταγωνιστεί και υπογράφει την παραγωγή στη μίνι σειρά της Apple TV «The Crowded Room».

Η σειρά είναι εμπνευσμένη από την αληθινή ιστορία του Μπίλι Μίλιγκαν, που μετά τη σύλληψή του στα τέλη της δεκαετίας του 1970 για απαγωγή, βιασμό και ένοπλες ληστείες, και κατά την ψυχιατρική αξιολόγηση, διαγνώστηκε με 24 ξεχωριστές προσωπικότητες.

Η δίκη του στις 4 Δεκεμβρίου 1978 ήταν η πρώτη στην οποία κατηγορούμενος κρίθηκε αθώος παρά τα εγκλήματα που είχε διαπράξει, λόγω παραφροσύνης με βάση τη διασχιστική διαταραχή ταυτότητας.

«Δεν μου είναι άγνωστη η σκληρή δουλειά», είπε ο Τομ Χόλαντ. «Πάντα ζούσα με την ιδέα ότι η σκληρή δουλειά είναι καλή δουλειά. Από την άλλη, η σειρά με λύγισε. Ήρθε μια στιγμή που χρειαζόμουν ένα διάλειμμα και εξαφανίστηκα. Πήγα στο Μεξικό για μια εβδομάδα, σε μια παραλία και ηρέμησα. Τώρα παίρνω ένα χρόνο άδεια και αυτό είναι αποτέλεσμα του πόσο δύσκολη ήταν αυτή η σειρά», πρόσθεσε ο σταρ.

«Είμαι ενθουσιασμένος να δω πώς θα εξελιχθεί. Νιώθω ότι η σκληρή δουλειά μας δεν πήγε χαμένη».

Ο Τομ Χόλαντ πρωταγωνιστεί μαζί με τους Αμάντα Σέιφριντ (Amanda Seyfried), Σάσα Λέιν (Sasha Lane), Γουίλ Τσέις (Will Chase) και Χένρυ Άικενμπερι (Henry Eikenberry).

«Ήταν σίγουρα μια δύσκολη στιγμή», είπε ο διάσημος πρωταγωνιστής για τα γυρίσματα. «Εξερευνούσαμε ορισμένα συναισθήματα που σίγουρα δεν είχα ζήσει ποτέ σε συνδυασμό με το να είσαι παραγωγός και να αντιμετωπίζεις καθημερινά προβλήματα που προκύπτουν σε κάθε κινηματογραφικό πλατό. Ήταν ένα επιπλέον επίπεδο πίεσης».

Η νέα σειρά των 10 επεισοδίων θα κάνει πρεμιέρα στις 9 Ιουνίου.

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