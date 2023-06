Σάλμα Χάγιεκ: «Πολλές σκηνές στο Black Mirror με σόκαραν»

Για τον χαρακτήρα που υποδύεται στο Black Mirror που έκανε πρεμιέρα στο Νetflix μίλησε η Σάλμα Χάγιεκ στην πρεμιέρα της σειράς.

Η ηθοποιός πρωταγωνιστεί στο πρώτο επεισόδιο της 6ης σεζόν του Black Mirror, με τίτλο «Joan is Afraid». Μιλώντας στους «Radio Times», έκανε λόγο για τον τεράστιο ενθουσιασμό της που συμμετέχει στο συγκεκριμένο project, αλλά και τον φόβο της για τον ρόλο που ανέλαβε, καθώς είναι κάτι διαφορετικό για εκείνη.

«Είναι σαν να δημιούργησα ένα alter ego και μπορούσα να κάνω ό,τι δεν θα έκανα ποτέ στην πραγματική ζωή. Κι είχα την άδεια να το κάνω. Μπορούσα να εξερευνήσω τις έννοιες και τα κλισέ που λένε οι άνθρωποι για εμένα και να αυτοσαρκαστώ», τόνισε.

