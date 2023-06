Γάτα σώζει 42χρονη γυναίκα από καρδιακή προσβολή (Photo)

Στις 8 Αυγούστου, γύρω στις 4.30 τα ξημερώματα, μια 42χρονη γυναίκα, η Sam Felstead, έπαθε καρδιακή προσβολή στον ύπνο της. Σαν από ένστικτο, εκείνη τη στιγμή, ο 7χρονος γάτος της, Billy, την ξύπνησε πηδώντας με δύναμη πάνω στο στήθος της και νιαουρίζοντας δυνατά. «Είναι πολύ έξυπνος. Δεν έφυγε ούτε λεπτό από κοντά μου», αφηγείται σήμερα η Sam, που κατά κάποιον τρόπο χρωστάει τη ζωή της στο κατοικίδιο της.

«Όταν έπεσα για ύπνο, ένιωθα μια χαρά. Μάλιστα είχα βγάλει βόλτα και τα σκυλιά μου, δεν ένιωθα άρρωστη ούτε πονούσα πουθενά», θυμάται η άτυχη-τυχερή Sam. Την ώρα, όμως, που την ξύπνησε ο γάτος της, συνειδητοποίησε ότι ήταν κάθιδρη και δεν μπορούσε να κουνηθεί. Αμέσως κατάλαβε ότι χρειάζεται βοήθεια και ειδοποίησε τη μητέρα της, η οποία έσπευσε να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο. «Οι γιατροί είπαν ότι έκανα πολύ καλά που έφτασα εγκαίρως στο νοσοκομείο».

Η ειδικός στη συμπεριφορά των αιλουροειδών Lucy Hoile πιστεύει ότι η παρέμβαση του γάτου δεν ήταν τυχαία: Θεωρεί ότι κάποιες αλλαγές που παρατήρησε στην κηδεμόνα του, όπως η εφίδρωση, περίεργες κινήσεις ή ήχοι, τον παρακίνησαν να αναλάβει δράση: «Πιστεύω ότι πιθανότατα της έσωσε τη ζωή, γιατί χάρη σε εκείνον αναζήτησε ιατρική βοήθεια. Δεν μπορώ όμως να πω ότι το έκανε σκόπιμα. Απλά, ήταν η αντίδρασή του στην κατάσταση».

Η σχετική ανάρτηση:

This guy is a life saver. He woke me up last week to what unbeknown to me was a heart attack. Thank you to @nottmhospitals ED dept, angio theatres and ACU for saving my life and helping me start my recovery. pic.twitter.com/etHokvg7nC