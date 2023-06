Ναυάγιο στην Πύλο: Ανακολουθία στοιχείων «βλέπει» το BBC (Video)

Για ανακολουθία στοιχείων μεταξύ των γεγονότων γύρω από το ναυάγιο της Πύλου και του Λιμενικού κάνει λόγο το BBC, σε εκτενές δημοσίευμά του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το εκτενές ρεπορτάζ του BBC που φιλοξενήθηκε στο πρώτο θέμα της ηλεκτρονικής του έκδοσης, το αλιευτικό σκάφος φέρεται να μην είχε καμία πλευσιμότητα και δεν είχε χαράξει πορεία προς την Ιταλία.

Ship tracking data and logs seen by BBC cast doubt on Greek account of shipwreck in which hundreds of migrants feared to have died https://t.co/8SIShWtHVb