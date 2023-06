Τέλος χρόνου για τους πέντε επιβαίνοντες του υποβρυχίου Titan που αγνοείται, καθώς σύμφωνα με τις αρχές το οξυγόνο έχει τελειώσει.

Παράλληλα, το γαλλικό πλοίο που μεταφέρει το ρομπότ Victor 6000, που έχει την δυνατότητα κατάδυσης στα 6.000 μέτρα, έφτασε στην περιοχή των ερευνών για το χαμένο βαθυσκάφος που εξερευνούσε το ναυάγιο του Τιτανικού, ανακοίνωσε το ινστιτούτο Ifremer.

Ένα αντίστοιχο ρομπότ έχει ήδη καταδυθεί και από το καναδικό πλοίο Horizon Arctic.

Το ερευνητικό σκάφος Atalante χρησιμοποιεί για πρώτη φορά ηχητικό σύστημα για την χαρτογράφηση του βυθού, ώστε η έρευνα του ρομπότ να είναι περισσότερο στοχευμένη, διευκρίνισε το Ifremer.

