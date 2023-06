Έναν εντυπωσιακό αρχαιολογικό χώρο έφερε στο φως η σκαπάνη στην πόλη Κίελ, στην κεντρική Ολλανδία, όπου πιστεύεται ότι εντοπίστηκε ένα ιερό 4.000 χρόνων, αντίστοιχο του περίφημου Στόουνχετζ.

Όπως το λίθινο κυκλικό ιερό Στόουνχετζ, στη νότια Αγγλία, και το ιερό στο Τίελ – που είχε μέγεθος όσο περίπου τρία γήπεδα ποδοσφαίρου – κατασκευάστηκε με την λογική της ευθυγράμμισης με τον ήλιο στα ηλιοστάσια.

Οι αρχαιολόγοι έφεραν στο φως προσφορές των προσκυνητών, μεταξύ των οποίων σκελετούς ζώων, ανθρώπινα κρανία και πολύτιμα αντικείμενα, όπως μία χάλκινη αιχμή δόρατος. Οι προσφορές των προσκυνητών είχα τοποθετηθεί στα σημεία που πιστεύεται ότι βρίσκονταν οι είσοδοι του ιερού.

«Ήταν κάτι σαν ηλιακό ημερολόγιο, αντίστοιχο με το διάσημο λίθινο μνημείο του Στόουνχετζ στην Αγγλία», αναφέρει ανακοίνωση που εκδόθηκε από τον Δήμο του Τίελ, που βρίσκεται 70 χιλιόμετρα ανατολικά του Ρότερνταμ. «Αυτό το ιερό πρέπει να ήταν μία τοποθεσία με πολύ μεγάλη σημασία, όπου οι άνθρωποι συγκεντρώνονταν συγκεκριμένες μέρες του χρόνου, έκαναν ιερές τελετές και έθαβαν τους νεκρούς τους», προστίθεται στην ανακοίνωση.

«Οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν αυτό το ηλιακό ημερολόγιο για να ορίζουν σημαντικές στιγμές στον χρόνο, όπως γιορτές και ημέρες συγκομιδής», λένε οι αρχαιολόγοι. Κατά τη διάρκεια των ανασκαφών, που άρχισαν το 2017, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν και πολλούς τάφους. Σε έναν υπήρχε η σορός μίας γυναίκας που είχε μαζί της μία γυάλινη χάντρα από την Μεσοποταμία.

Είναι η παλαιότερη γυάλινη χάντρα που έχει βρεθεί στην Ολλανδία και οι επιστήμονες τονίζουν ότι αποτελεί απόδειξη πως οι κάτοικοι αυτής της περιοχής είχαν επαφές με ανθρώπους που ζούσαν σε απόσταση 5.000 χιλιομέτρων.

Οι αρχαιολόγοι χρειάστηκαν έξι χρόνια για να ανασκάψουν το σημείο, απ όπου έφεραν στο φως πάνω από ένα εκατομμύριο αντικείμενα, που χρονολογούνται από την Λίθινη Εποχή, την Εποχή του Χαλκού, την Εποχή του Σιδήρου, την Ρωμαϊκή περίοδο και τους Μεσαιωνικούς Χρόνους.

Μερικά από αυτά τα ευρήματα θα εκτεθούν στο τοπικό μουσείο του Τίελ και στο Ολλανδικό Εθνικό Μουσείο Αρχαιοτήτων. Το ιερό εντοπίστηκε στην βιομηχανική ζώνη του Τίελ και μετά την ανασκαφή του ο χώρος επιχωματώθηκε για να συνεχιστούν κατασκευαστικές εργασίες.

