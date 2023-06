The Simpsons: Είχαν προβλέψει την εξαφάνιση του υποβρύχιου Titan; (Video)

Οι Simpsons φαίνεται ότι έχουν κάνει κατά καιρούς μερικές απόκοσμες «προβλέψεις», με τους οπαδούς τους να υποστηρίζουν τώρα ότι είχαν… προβλέψει και το χαμένο υποβρύχιο Titan.

Το υποβρύχιο OceanGate, το οποίο έχασε αρχικά την επαφή το πρωί της Κυριακής, εξερευνούσε το ναυάγιο του Τιτανικού με πέντε άτομα στο πλοίο.

Με το πλοίο να παραμένει άφαντο, οι ομάδες έρευνας προσπαθούν απεγνωσμένα να βρουν το σκάφος, το οποίο αναμένεται να ξεμείνει από οξυγόνο.

Σε μια «ανατριχιαστική σύμπτωση», οι Simpsons έχουν ένα επεισόδιο με παρόμοια ιστορία με πολλούς παραλληλισμούς με την καταστροφή.

Αρχικά προβλήθηκε ως μέρος της 17ης σεζόν του κινούμενου σχεδίου και βλέπει τον Homer Simpson να αναλαμβάνει μια ατρόμητη περιπέτεια καθώς προσπαθεί να ανακαλύψει το βυθισμένο πλοίο με τον θησαυρό, το Piso Mojado.

Ο τηλεοπτικός χαρακτήρας όχι μόνο ψάχνει για ένα ναυάγιο στο βυθό του ωκεανού, παρόμοιο με τον άτυχο Τιτανικό, αλλά ο πατριάρχης της οικογένειας εμφανίζεται σε ένα υποβρύχιο παρόμοιο με το χαμένο σκάφος OceanGate.

The Simpsons really predicted the titanic submarine situation .. and that they would completely run out of oxygen (watch till the end) this is actually scary. pic.twitter.com/xOWtE6DTQq