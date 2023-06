O Τομ Χόλαντ έδωσε συνέντευξη κι αναφέρθηκε στη γνωριμία του με τη Ζεντάγια, ενώ περιέγραψε πώς ήρθαν κοντά.

Ο ηθοποιός μίλησε στο «Unilad» κι αρχικά, εξέφρασε την αγάπη του για την ξυλουργική.

«Είναι κάτι που πραγματικά, το απολαμβάνω. Έφτιαξα το τραπέζι που είναι στην κουζίνα της μαμάς μου, το γραφείο της, όλα τα ντουλάπια στην κρεβατοκάμαρά μου. Έχω φτιάξει ένα μικρό σπιτάκι με τον παππού μου», είπε χαρακτηριστικά.

