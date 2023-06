Σε μια σοκαριστική δήλωση προχώρησε ο ετεροθαλής αδερφός του Έλβις Πρίσλεϊ, Ντέιβιντ Στάλνεϊ, σε νέο ντοκιμαντέρ για τη ζωή του βασιλιά του rock ‘n’ roll.

Πιο συγκεκριμένα, υποστηρίζει ότι ο Έλβις Πρίσλεϊ αυτοκτόνησε από τις ενοχές του για τις σχέσεις του με ανήλικες και υπό τον φόβο μήπως αυτές αποκαλυφθούν

Αναλυτικότερα και σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα στο PageSix.com, σε νέο ντοκιμαντέρ της Amazon Prime με τίτλο «Elvis’ Women» («Οι γυναίκες του Έλβις»), ο 85χρονος σήμερα ετεροθαλής αδελφός του εκλιπόντος τραγουδιστή ισχυρίζεται ότι ο Έλβις «είχε προσχεδιάσει να πάρει τα φάρμακα που τον σκότωσαν, μη αντέχοντας άλλο τον πόνο και την έκθεση».

