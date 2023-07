DOM

Επίθεση με αυτοκίνητο και μαχαίρι σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (4/7) στο Τελ Αβίβ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον έξι πολίτες.

Την είδηση μετέδωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός του Ισραήλ Kan.

Υγειονομικός επεσήμανε ότι υπάρχει τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχει μαχαιρωθεί.

O φερόμενος ως δράστης «εξουδετερώθηκε» επιτόπου από πολίτη που έσπευσε να βοηθήσει, σημείωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του στρατού.

More terrible footage from the terror attack that just happened on Pinchas Rosen street in Tel Aviv. Thank g-d the terrorist has been neutralized. pic.twitter.com/L5Mkx5KKjf

Το Ισραήλ είναι σε επιφυλακή για ενδεχόμενες επιθέσεις Παλαιστινίων, μία ημέρα μετά την έναρξη της σφοδρής επιχείρησης του ισραηλινού στρατού στην Τζενίν της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Breaking news as reports of a terror attack in Tel Aviv today. The attacker was neutralised and there are reports of multiple injuries.



* this is an initial report, more details to come* pic.twitter.com/KchfWPVnl5