NATO: Ο Γενς Στόλτενμπεργκ στο «τιμόνι» για ακόμη ένα χρόνο

Την παράταση της θητείας του γενικού γραμματέα Γενς Στόλτενμπεργκ κατά ένα έτος αποφάσισε σήμερα (4/7) το ΝΑΤΟ.

Τα κράτη μέλη προτίμησαν να διατηρήσουν έναν πεπειραμένο ηγέτη καθώς μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, αντί να διαλέξουν κάποιον διάδοχο.

Ο Στόλτενμπεργκ, πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας, ανέλαβε τη θέση του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ το 2014 και η θητεία του έχει ήδη παραταθεί τρεις φορές.

Η απόφαση πρόκειται να εγκριθεί από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων του ΝΑΤΟ στη Σύνοδο Κορυφής του Βίλνιους.

Οι σύμμαχοι ευχαρίστησαν τον Γενικό Γραμματέα για την ηγεσία και τη δέσμευσή του, η οποία ήταν κρίσιμη για τη διατήρηση της διατλαντικής ενότητας ενόψει των άνευ προηγουμένου προκλήσεων ασφάλειας.

«Με τιμά η απόφαση των συμμάχων του ΝΑΤΟ να παραταθεί η θητεία μου ως γενικός γραμματέας ως τον Οκτώβριο του 2024», έγραψε ο ίδιος στο Twitter.

Η ανάρτηση του Γενς Στόλτενμπεργκ:

Honoured by #NATO Allies' decision to extend my term as Secretary General until 1 October 2024. The transatlantic bond between Europe & North America has ensured our freedom & security for nearly 75 years, and in a more dangerous world, our Alliance is more important than ever.