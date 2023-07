Σοκ στις ΗΠΑ: Προπονητής βίαζε ανήλικα αγόρια, αφού πρώτα τα αναισθητοποιούσε

Η αστυνομία του Τενεσί ανακοίνωσε ότι συνελήφθη ένας δημοφιλής προπονητής ποδοσφαίρου, καθώς στο κινητό του βρέθηκαν βίντεο με βιασμούς ανηλίκων αγοριών που ήταν αναίσθητα.

Ο Καμίλο Ουρτάδο Κάμπος κρατείται στο Φράνκλιν του Τενεσί και αντιμετωπίζει κατηγορίες για βιασμό ανηλίκων και σεξουαλική κακοποίηση, ενώ η αστυνομία πρόσθεσε ότι καθώς συνεχίζεται η έρευνα είναι πιθανό να ασκηθούν κι άλλες κατηγορίες.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας το κουβάρι με τον ρόλο του προπονητή άρχισε να ξετυλίγεται όταν ξέχασε το κινητό του σε ένα εστιατόριο. Εργαζόμενοι στο εστιατόριο άνοιξαν το τηλέφωνο για να δουν σε ποιον ανήκει ώστε να του το επιστρέψουν.

«Αυτό που βρήκαν όμως ήταν δεκάδες βίντεο και φωτογραφίες παιδιών που ήταν αναίσθητα και έτσι κάλεσαν την αστυνομία», ανακοίνωσαν οι αρχές.

Στη συνέχεια άρχισε η έρευνα της αστυνομίας που εντόπισε στη μνήμη του τηλεφώνου του 63χρονου προπονητή εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο με ανατριχιαστικό περιεχόμενο. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο Κάμπος «κατέγραφε τον εαυτό του καθώς βίαζε αγόρια που ήταν αναίσθητα, ηλικίας 9-17 ετών». Έχουν στοιχειοθετηθεί οι βιασμοί «τουλάχιστον 10 βιασμών παιδιών» και οι αστυνομικοί εντόπισαν τα τρία από τα θύματα.

«Άλλα πέντε παιδιά για τα οποία δεν είχαμε εικόνα προσήλθαν μόνα τους. Πλησιάζουμε στο τέλος της συγκέντρωσης στοιχείων γι αυτή την τρομακτική περίπτωση», ανακοίνωσε η αστυνομία του Φράνκλιν. Οι αστυνομικοί λένε ότι τα θύματα δεν είχαν αντιληφθεί ότι είχαν πέσει θύματα βιασμού διότι ήταν αναίσθητα.

A Tennessee soccer coach has been arrested for drugging, raping,& filming boys ages 9 to 17. FOR THE PAST 20 YEARS.



He got caught because he forgot his phone in a restaurant & employees went through the phone to figure out who the owner was.



Meet Camilo Hurtado Campos. pic.twitter.com/a8CLvqwTp9