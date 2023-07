Σομαλία: Συντριβή επιβατικού αεροσκάφους - Επέζησαν οι επιβαίνοντες (Video)

Τρομακτικές στιγμές έζησαν οι επιβάτες ενός μικρού ελικοφόρου αεροσκάφους που βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης στη Σομαλία.

Πιο συγκεκριμένα, ένα μικρό, ελικοφόρο αεροπλάνο με 30 επιβάτες και 4μελές πλήρωμα συνετρίβη την Τρίτη (11/7) στο διεθνές αεροδρόμιο στο Μογκαντίσου της Σομαλίας.

Κατά τη διαδικασία της προσγείωσής του, το αεροσκάφος βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης και προσέκρουσε στην περίφραξη του αεροδρομίου, από άγνωστη μέχρι στιγμή αιτία.

Σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων της Σομαλίας που επικαλείται τον υπουργό Μεταφορών της χώρας, από το ατύχημα ένα άτομο τραυματίστηκε και όλοι οι άλλοι επιβάτες διασώθηκαν με ασφάλεια.

#viralvdoz #Somalia A small passenger #plane veered off the runway on arrival Tuesday at the international airport in #Mogadishu , Somali National News Agency cited the transport minister as saying one person was injured and all others were safely rescued #BREAKING pic.twitter.com/11LrHTO5gb