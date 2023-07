Ζέιν Μάλικ: Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που αποχώρησε από τους «One Direction»

Τον λόγο για τον οποίο αποφάσισε να αποχωρήσει από τους «One Direction» αποκάλυψε ο Ζέιν Μάλικ.

Μιλώντας στην Άλεξ Κούπερ στο podcast «Call Her Daddy», ο Βρετανός τραγουδιστής επισήμανε ότι συνειδητοποίησε ότι ο κοινός χρόνος του συγκροτήματος έφτανε, ούτως ή άλλως, στο τέλος του όταν οι συνάδελφοί του αρνήθηκαν να υπογράψουν νέα συμβόλαια.

«Ήξερα ότι κάτι συνέβαινε, οπότε απλά προηγήθηκα. Έλεγα: “Θα φύγω από εδώ, νομίζω ότι αυτό έχει τελειώσει”» είπε αρχικά και πρόσθεσε:

«Ήθελα εντελώς εγωιστικά να είμαι ο πρώτος άνθρωπος που θα έφτιαχνε τον δικό του δίσκο. Αν θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας, έλεγα: “Θα βιαστώ να το κάνω”.

Είμαι ένας παθητικός τύπος, αλλά όταν πρόκειται για τη μουσική μου και τη δουλειά μου, το αντιμετωπίζω σοβαρά και είμαι ανταγωνιστικός, οπότε ήθελα να είμαι ο πρώτος που θα πήγαινε να κάνει το δικό του πράγμα. Αυτός ήταν ο λόγος.

«Υπήρχαν προφανώς υποβόσκοντα ζητήματα και στις φιλίες μας. Είχαμε βαρεθεί ο ένας τον άλλον, αν θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής.

Ήμασταν κοντά… είχαμε κάνει τρελά πράγματα μαζί που κανείς άλλος στον κόσμο δεν θα καταλάβει ποτέ και τώρα το βλέπω πολύ πιο όμορφα.

Υπήρξαν σπουδαίες εμπειρίες, πέρασα υπέροχες στιγμές μαζί τους, αλλά είχαμε απλά ολοκληρώσει την πορεία μας».

Ο Μάλικ εγκατέλειψε τους «One Direction» κατά τη διάρκεια της περιοδείας τους το 2015, επικαλούμενος, τότε, ως αιτία το άγχος.

Zayn Malik joined @callherdaddy for a candid conversation about his music career, why he left One Direction, his daughter, & much more 🤍 pic.twitter.com/VzEeqc0lMZ