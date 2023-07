Γιώργος Τσελίκας: Τουρίστρια του έδωσε φιλί και ζήτησε και 2ο – «Μόνο με την άδεια του άντρα μου»

Ρεπορτάζ στην Ακρόπολη έκανε, το πρωί του Σαββάτου, ο Γιώργος Τσελίκας για την εκπομπή «Πρωινή Ενημέρωση» του ΣΚΑΪ.

Τουρίστρια που του ζήτησε να βγάλει φωτογραφία μαζί του, φίλησε τον δημοσιογράφο στο μάγουλο και εκείνος της ζήτησε και δεύτερο.

«Από Αμερική δεν είπαμε; Λος Άντζελες εκεί δίπλα, όπως μπαίνουμε λοξά δεξιά» ανέφερε ο δημοσιογράφος, με εκείνη να ξεσπά σε γέλια και να του λέει: «Με κοροϊδεύεις;».

«Ι love you Greece, I love you Greece, I love you too» φώναξε στη συνέχεια κι έδωσε ένα φιλί στον δημοσιογράφο που αρχικά τα έχασε και μετά της ζήτησε και δεύτερο.

«Μανούλα. Μία ακόμα φορά», της είπε με τις παρουσιάστριες της εκπομπής να του λένε από το στούντιο πως έχει και τα τυχερά του.

«Μόνο με την άδεια του άντρα μου», τού είπε εκείνη.

«Ζηλεύεις; Κοίτα σουξέ που έχω. Άντε γεια μανούλα μου», είπε ο δημοσιογράφος και αποχαιρέτησε την τουρίστρια.

