Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο συνεχίζει στους Μπακς

Τη φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς θα συνεχίζει να φορά ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, καθώς ο Έλληνας φόργουορντ συμφώνησε να επιστρέψει στα «ελάφια».

Ο Θανάσης αγωνίζεται στους Μπακς εδώ και τέσσερα χρόνια, από το 2019, ενώ νωρίτερα είχε περάσει από Παναθηναϊκό, Ανδόρρα και Νιου Γιορκ Νικς μεταξύ άλλων.

Όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια, που αποκάλυψε την παραμονή του Θανάση στο Μιλγουόκι, είχε και άλλες επιλογές στα χέρια του με τους Νικς να ήταν από τις ενδιαφερόμενες ομάδες.

Την περασμένη σεζόν ο Θανάσης έγραψε 37 συμμετοχές στο ΝΒΑ, με 1.4 πόντους μέσο όρο, 1,2 ριμπάουντ και 0.4 ασίστ σε 5.6 λεπτά.

