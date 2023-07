Ράντι Μάισνερ: Πέθανε το ιδρυτικό μέλος των Eagles

Πέθανε σε ηλικία 77 ετών, ο Αμερικανός μπασίστας και τραγουδιστής, καθώς και συνιδρυτής του ροκ συγκροτήματος Eagles, Ράντι Μάισνερ.

Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε την Πέμπτη (27/7) στον επίσημο ιστότοπο των Eagles, οι οποίοι τον περιέγραψαν ως «αναπόσπαστο» κομμάτι της επιτυχίας τους. Ο Μάισνερ πέθανε από επιπλοκές από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ).

Ο Μάισνερ βοήθησε στο σχηματισμό του συγκροτήματος το 1971, ενώ το «Take It To The Limit», το οποίο έγραψε ο ίδιος, είναι μόνο ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια στα οποία «δάνεισε» τη φωνή του.

Ο Μάισνερ συμμετείχε στα πρώτα πέντε άλμπουμ του συγκροτήματος: Eagles, Desperado, On The Border, One of These Nights και Hotel California.

Οι Eagles – ένα από τα πιο επιτυχημένα συγκροτήματα στην ιστορία – έχουν πουλήσει περισσότερα από 150 εκατομμύρια άλμπουμ σε όλο τον κόσμο και μπήκαν στο Rock and Roll Hall of Fame το 1998.

