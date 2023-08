Για σεξουαλική παρενόχληση, εξευτελισμό και δημιουργία εξαιρετικά αντίξοων εργασιακών συνθηκών κατηγορείται η Lizzo σε βάρος της οποίας κατατέθηκε μήνυση από τρεις γυναίκες και πρώην μέλη της χορευτικής της ομάδας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις αγωγές που κατέθεσαν οι Αριάνα Ντέιβις, Κρίσταλ Γουίλιαμς και Νοέλ Ροντρίγκεζ, η Μελίσα Βίβιαν Τζέφερσον, όπως είναι το πραγματικό όνομα της Lizzo κατηγορείται ότι «προσκαλούσε τα μέλη του καστ να αγγίζουν εναλλάξ τους γυμνούς performers, μέσα σε ένα στριπ κλαμπ. Φέρεται πως οι χορεύτριες εξαναγκάζονταν να πιάνουν δονητές που εκτοξεύονταν από τους κόλπους των εργαζομένων στο στριπ κλαμπ και να τρώνε μπανάνες που προεξέχουν επίσης από τους κόλπους άλλων γυναικών».

Πιο αναλυτικά, οι χορεύτριες ισχυρίζονται ότι σε κάποιο ταξίδι τους για live εμφάνιση στο Άμστερνταμ, τον Φεβρουάριο του 2023, η Lizzo τις προσκάλεσε σε βραδινή έξοδο στην πόλη, καταλήγοντας τελικά στη δημοφιλή περιοχή Red Light.

«Tα πράγματα ξέφευγαν γρήγορα. Η Lizzo άρχισε να προσκαλεί τα μέλη του καστ να αγγίζουν εκ περιτροπής τους γυμνούς performers, δονητές από τους κόλπους τους και να τρώνε μπανάνες από τους κόλπους ιερόδουλων» αναφέρεται στη μήνυση, ενώ σύμφωνα με τις καταγγελίες η Lizzo φέρεται, επίσης, να «πίεσε» και να «παρακίνησε» τη μια εκ των μηνυτριών να αγγίξει ένα από τα γυμνά στήθη των γυναικών που εργάζονταν σε κάποιο από τα κλαμπ.

Μέχρι στιγμής, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια -που κατά τα άλλα προασπίζεται ένθερμα τα ανθρώπινα δικαιώματα- δεν έχει προβεί σε κάποια δήλωση, ενώ η υπόθεση βρίσκεται, ήδη, σε εξέλιξη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σκηνοθέτις Σοφία Άλισον αποκάλυψε ότι εγκατέλειψε τη σκηνοθεσία του ντοκιμαντέρ της Lizzo, το 2019, επειδή αντιμετώπισε κακομεταχείριση από την ίδια.

«Μου φέρθηκε με τόση ασέβεια. Είδα πόσο αλαζονική, εγωκεντρική και αγενής είναι» τόνισε.

Filmmaker Sophia Nahli Allison says she dropped out as director of Lizzo’s documentary in 2019 after facing mistreatment from her:



“I was treated with such disrespect by her. I witnessed how arrogant, self-centered, and unkind she is.” pic.twitter.com/jl1sA4EZ1Q