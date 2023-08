Beyoncé: Έξαλλοι οι θαμαστές της με σεκιούριτι που την πιάνει σε σημεία που δεν πρέπει (video)

Η Μπιγιονσέ αυτή την περίοδο βρίσκεται στην άκρως πετυχημένη παγκόσμια περιοδεία της Renaissance Tour. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στη Βοστόνη υπήρξε ένα «ατυχές» περιστατικό καθώς ένα τανκ από το οποίο πάνω εμφανίζεται χάλασε με αποτέλεσμα να διακοπεί η συναυλία.

Η ασφάλεια έσπευσε να τη βοηθήσει να βγει και να κατέβει από το τανκ. Όταν έβγαινε, ο κόσμος παρατήρησε ότι ένας σεκιουριτάς στην προσπάθειά του να τη βοηθήσει να κατέβει με ασφάλεια την «θώπευσε».

Beyoncé’s tank broke down last night in Boston 😭 pic.twitter.com/AgM7UE3mhJ